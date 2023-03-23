Скорая перевернулась на Ставрополье: фельдшер, пациент и водитель попали в больницу

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье карета скорой помощи ехала с вызова, включив проблесковые маячки и спецсигнал. На 12 километре дороги «Западный обход города Георгиевска» водителя ждала неприятность – красный сигнал светофора. Согласно правилам, карета могла проехать через перекресток, а автомобилисты должны пропустить ее.

Возможно, вызов был срочный, а пациенту нужна была срочная помощь. Предварительно, водитель не убедился, что ему уступают дорогу. Автомобиль «Киа» протаранил карету, отчего та перевернулась на бок. Легковушка ехала на зеленый сигнал светофора, но преимущество в движении было именно у скорой.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

— В больницу доставлены водитель и два пассажира скорой (фельдшер и пациент). Степень тяжести полученных травм устанавливается. В легковом автомобиле пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем легковушки сидел 48-летний местный житель. Гражданину предстоит пройти тест на алкоголь в медицинском учреждении. Водителю грозит серьезная ответственность, если окажется, что он был пьяный.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

О состоянии потерпевших пока не сообщается. С какими проблемами везли пациента, серьезно ли пострадали водитель и фельдшер, уточняется.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия устанавливается. Что грозит виновнику происшествия и кто предварительно им является, не сообщается.