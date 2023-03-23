В Ставрополе наградили победительниц четвертого конкурса «Леди в погонах»

Конкурс «Леди в погонах» проводился в Ставропольском крае уже в четвертый раз Фото: Антон СОКОЛОВ

Подведены итоги четвертого межведомственного конкурса «Леди в погонах 2023» - Ставропольский край, который «КП-Северный Кавказ» проводила совместно с титульным спонсором - сетью ювелирных магазинов «Рубин».

В 2023 году в конкурсе «Леди в погонах» приняли участие 35 девушек Фото: Антон СОКОЛОВ

За полтора месяца читатели сайта КP.RU отдали почти почти 300 тысяч голосов за прекрасных представительниц МЧС, Росгвардии, Северо-Кавказского таможенного управления, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной налоговой службы Ставропольского края и Федеральной службы судебных приставов.

Конкурс поддержали семь силовых ведомств Ставропольского края Фото: Антон СОКОЛОВ

Каждая из 35 участниц была достойна победы, все девушки - большие профессионалы своего дела, которым, несмотря на сложную и порой даже опасную работу, удается оставаться истинными леди. Но правила есть правила - призовых мест только три. Они распределились следующим образом.

Сержант полиции Алина Салиева заняла третье место Фото: Антон СОКОЛОВ

Третье место (45338 голосов) заняла сержант полиции Алина Салиева, которая проходит службу по контракту в отделе вневедомственной охраны по Минераловодскому городскому округу в должности командира отделения. Алина с ранних лет мечтала носить форму и служить на благо общества - ее папа большую часть жизни проработал в полиции, а мама - в налоговой службе.

Второе место заняла начальник пресс-службы УФСИН России по СК, капитан внутренней службы Анастасия Мастепанова Фото: Антон СОКОЛОВ

«Серебро» (69420 голосов) - у начальника пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю, капитана внутренней службы Анастасии Мастепановой. В школьные годы ее одинаково привлекали как криминалистика и судебная медицина, так и творчество - чтение, живопись, фотография. Поэтому нынешнюю должность можно назвать хоть и нелегкой, требующей упорства, ответственности и большого количества времени, но все равно работой мечты.

Победительница конкурса «Леди в погонах - 2023» Екатерина Ковязина с главным редактором ставропольского филиала «Комсомольской правды» Романом Лаврухиным Фото: Антон СОКОЛОВ

Победительницей (80435 голосов) стала помощник следователя Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Екатерина Ковязина. От карьеры модели она отказалась ради работы в Следкоме.

- Мечта о работе в Следственном комитете всегда была для меня на первом плане, поэтому в 2017 году я поступила в магистратуру Московской академии СКР. Я уже четыре года с гордостью ношу звание офицера и считаю, что служить закону мое призвание, поэтому наряду с профессиональной деятельностью, обучаюсь в аспирантуре и работаю над кандидатской диссертацией. Считаю важным ежедневно трудиться над собой и расти. Мечтаю о том, чтобы в мире торжествовала правда и справедливость, а люди стали добрее, - поделилась обладательница титула «Леди в погонах - 2023».

Подписчики группы «КП-Северный Кавказ» в социальной сети «ВКонтакте» больше всего голосов отдали Наталье Сергиенко Фото: Антон СОКОЛОВ

Также специальным дипломом - приз зрительских симпатий ВКонтакте - была отмечена специалист 1 разряда общего отдела УФНС России по Ставропольскому краю Наталья Сергиенко.

- Что может быть прекрасней девушки в форме, в которой гармонично сочетается женственность, романтичность и ответственность? Как оказалось, мечта - это реальность, главное - очень этого захотеть и сделать шаг ей на встречу. Так я стала частью большой семьи - Молодежного совета УФНС по СК, в обязанности которого входит организация мероприятий, участие в форумах, оказание помощи детскому дому и военному госпиталю. Придя на службу, я приобрела любимую работу, новых друзей, разнообразный досуг, чему очень рада! - отметила Наталья.

Завершилась церемония награждения фуршетом Фото: Антон СОКОЛОВ

После торжественной части церемония награждения участниц конкурса «Леди в погонах» ждал фуршет, во время которого они смогли поближе познакомиться и пообщаться с коллегами из других силовых ведомств Ставропольского края.