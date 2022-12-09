Борьба и профилактика: как на Ставрополье выявляют коррупцию среди судебных приставов

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Олег Сидоров. Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В России 9 декабря отмечают День противодействия коррупции. Ставропольский край - один из лидеров по раскрываемости таких преступлений. Накануне праздника «Комсомолка» поговорила с первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Олегом Сидоровым о коррупции, связанной с работой судебных приставов.

За 2022 год управление возбудило шесть уголовных дел о коррупционных преступлениях, которые совершили сотрудники УФССП России по Ставропольскому краю: четыре в Кировском округе, по одному - в Ставрополе и Пятигорске.

- В текущем году преимущественно выявлялись преступления, связанные с получением взяток за совершение судебными приставами незаконных действий. Также имел место единичный факт совершения мошеннических действий. Среди фигурантов также есть один судебный пристав-исполнитель отдела по исполнению особых исполнительных производств. Мы установили, что он получил взятку за снятие запрета на регистрацию недвижимости и машин, - рассказал Сидоров.

Как правило, документируют данные преступления оперативные сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Ставропольскому краю, после чего направляют следователям для дальнейшего сбора доказательственной базы.

Следователь осматривает купюры, изъятые у подозреваемого в коррупции судебного пристава. Фото: СУ СКР по СК

- Залогом эффективности деятельности следователя выступает четкое взаимодействие с органами дознания. В ходе расследования коррупционных преступлений следователем проводится исчерпывающий комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств. После этого доказательственная база проверяется на предмет относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела в суде.

В 2022 году СУ СКР по Ставрополью отправил в суд четыре уголовных дела по взяткам, которые давали судебным приставам. Это позволяет бороться с незаконными действиями в этой сфере.

В своей деятельности пристав должен руководствоваться федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации».