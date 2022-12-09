«Собирался убивать полицейских»: на Ставрополье осудили организатора террористического сообщества

На Ставрополье осудили террориста, который готовил убийства полицейских Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В январе 2021 года Гамзатов Булат Гаджимурадович принял участие в запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», присягнув на верность. Весь процесс присяги он записал на видео и переслал другому частнику запрещенной организации.

В Махачкале Гамзатов Булат уговорил участвовать в террористической деятельности двух своих знакомых. Злоумышленник принял руководство над террористическим сообществом, которое он создал с иными лицами. Целая преступная группировка была почти готова.

Еще двух знакомых в этом же месяце Гамзатов Булат склонял к деятельности сообщества и «ИГИЛ». Также глава продолжает общаться с террористом из «ИГИЛ», который обещал рассказать, где лежит скрытое огнестрельное оружие.

Террористы приехали в Ставрополь 1 февраля 2021 года, чтобы создать вооруженную группировку и начать убивать сотрудников правоохранительных органов. Только вот ему не удалось совершить преступление – 2 февраля его задержали.

— В соответствии с приговором суда Гамзатов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, – пишет пресс-служба Южного окружного военного суда.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован. Будет ли делать это осужденный или нет, неизвестно, однако оправдаться за целый ряд статей, за которые его осудили, станет тяжелой задачей.