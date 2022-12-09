«Собирался убивать полицейских»: на Ставрополье осудили организатора террористического сообщества

На Ставрополье осудили террориста, который готовил убийства полицейских
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
В январе 2021 года Гамзатов Булат Гаджимурадович принял участие в запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», присягнув на верность. Весь процесс присяги он записал на видео и переслал другому частнику запрещенной организации.
В Махачкале Гамзатов Булат уговорил участвовать в террористической деятельности двух своих знакомых. Злоумышленник принял руководство над террористическим сообществом, которое он создал с иными лицами. Целая преступная группировка была почти готова.
Еще двух знакомых в этом же месяце Гамзатов Булат склонял к деятельности сообщества и «ИГИЛ». Также глава продолжает общаться с террористом из «ИГИЛ», который обещал рассказать, где лежит скрытое огнестрельное оружие.
Террористы приехали в Ставрополь 1 февраля 2021 года, чтобы создать вооруженную группировку и начать убивать сотрудников правоохранительных органов. Только вот ему не удалось совершить преступление – 2 февраля его задержали.
— В соответствии с приговором суда Гамзатов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, – пишет пресс-служба Южного окружного военного суда.
Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован. Будет ли делать это осужденный или нет, неизвестно, однако оправдаться за целый ряд статей, за которые его осудили, станет тяжелой задачей.