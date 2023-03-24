Россиянка получила пулю, приревновав мужа к соседке

Задержанная женщина призналась полицейским, что не планировала стрелять в соседку. Просто хотела ее испугать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная история в духе шекспировской трагедии произошла в Дагестане. Полицейские задержали жительницу Махачкалы, которую подозревают в причинении вреда здоровью. Женщина защищалась от ревнивой соседки пистолетом.

- В отдел полиции Ленинского района Махачкалы из медучреждения поступило сообщение о том, что с ранением правой голени в больницу доставлена 47-летняя местная жительница, - рассказали в полиции Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов расспросили госпитализированную женщину и выяснили, что напавшая на нее соседка была у нее в гостях. В какой-то момент женщине не понравилось, как разговаривает муж с ее знакомой, и она устроила скандал.

Между дамами возникла ссора, которая затем переросла в драку. Соседка достала из кармана принадлежащий ей травматический пистолет «МР-79-9 ТМ», а затем направила его на хозяйку дома и выстрелила. С ранениями женщину доставили в больницу, а предполагаемая разлучница рассказала полицейским, что не планировала доставать пистолет, «она стреляла в соседку только для того, чтобы напугать ее».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о жительнице Махачкалы, которая заподозрила мужа в измене и решила проследить за ним. Ревнивая жена сначала следила за ним из такси, а потом застигла врасплох: напала, облила бензином и попыталась поджечь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облила бензином и пыталась поджечь: из мести жена чуть не убила мужа

В Дагестане полицейские задержали женщину, которая пыталась поджечь супруга (подробнее)