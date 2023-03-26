«Угрожал унизить по-мужски»: похититель остался на свободе за расправу над обидчиком жены

Дела друзей похитителя еще на рассмотрении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане вынесли приговор местному жителю, который решил наказать обидчика жены. Обвиняемый отделался условкой за тяжкое преступление. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В августе 2021 года Шамиль (все имена изменены - Пр.) попал в неприятную ситуацию в магазине Махачкалы. Женщина копошилась у кассы и не торопилась уходить, а очередь между тем начинала негодовать. Продавец просила покупательницу оплатить и отойти, но та никак не реагировал – вступился Шамиль. Женщина посчитала, что к ней домогаются, и стала угрожать влиятельным мужем.

На этом стороны могли разойтись, забыв обо всем через пару дней, но обиженная дагестанка потребовала номер телефона неприятеля и на прощание пообещала устроить ему проблемы. Через полчаса Шамиль встретился с Заиром и пытался урегулировать конфликт. Слова не помогли, и Заир ударил первым. Завязалась драка, в которой негодующему мужу сломали перегородку носа, а Шамиль отделался ссадинами.

Мужчин разняли прохожие, они разошлись, не решив проблему. Шамиль пытался уладить вопрос мирно, выяснил через общих знакомых причину неадекватного поведения жены Заира – у нее послеродовая депрессия, она названивает всем подряд и вляпывается в скандалы.

А Заир рассказал о ситуации приятелям, и те решили удружить. Они выследили обидчика и, представившись сотрудниками ФСБ, требовали проехать с ними, но Шамиль отказался и стал сопротивляться, когда его попытались вывести силой. После удушающего потерпевший потерял сознание, и его затащили в салон и увезли в неизвестном направлении, накинув мешок на голову и сковав наручниками. По показаниям заявителя, его сначала вытолкнули в каком-то дворе в яму и пытались задушить. А затем заволокли в бильярдную комнату, где пытали кием – да так, что сломали его, – и избивали ногами. Это все видел Заир. Шамилю, по его словам, поставили ультиматум: либо он извиняется за домогательства, либо ему дают пощечину на камеру. Когда потерпевший отверг и то и другое, нападавшие угрожали "унизить его как мужчину". Тогда-то он и согласился на извинения.

Жертве по дороге домой поставили новое условие: друзья Заира потребовали от потерпевшего два миллиона рублей за их беспокойство. Шамиля заверили, что вскоре с ним свяжутся. Руководство потерпевшего, которое не увидело сотрудника на работе, застало его сильно избитым. У него, судя по выводам экспертов, было сотрясение мозга, ушибы и перелом левого локтя.

Начальник обязал подчиненного написать заявление, иначе его уволят. Заира и его друзей задержали по обвинению в организации похищения, незаконном ношении оружия и причинении среднего вреда здоровья. Накануне Ленинский районный суд Махачкалы приговорил оскорбленного мужчину к трем годам и четырем месяцам условно – из-за раскаяния, признания вины, малолетнего ребенка и возмещения ущерба. Дела друзей еще находятся на рассмотрении.

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