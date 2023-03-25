Многокилометровая пробка и один погибший: в Дагестане на федеральной трассе столкнулись 7 машин

На федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане грузовик задел 6 машин. Один человек погиб. Фото: стоп-кадры видео/соц.сети
В МВД по республике Дагестан подтвердили массовое ДТП на федеральной трассе с участием 6 автомобилей. В результате автоаварии образовалась многокилометровая пробка.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло сегодня, 25 марта 2023 года, в Карабудахкентском районе Дагестана примерно в 10:30.
Известно, что одна женщина погибла - пассажирка иномарки. Фото: МВД Дагестан
На 850 километре ФАД «Кавказ» 66-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «DAF» из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспорта столкнулся с 6 другими автомобилями, которые двигались в попутном направлении.
Очевидцы сообщают, что на трассе образовалась пробка. Фото: МВД Дагестан
В результате массовой автоаварии в ДТП от полученных телесных повреждений на месте скончалась женщина, которая находилась в салоне автомобиля «Ford Focus».
Водитель грузовика зацепил 6 машин, которые двигались в попутном направлении. Фото: МВД Дагестан
В ведомстве уточнили, что вся информация - предварительная. На месте автоаварии работают сотрудники ДПС, а все обстоятельства и количество участников автоаварии еще уточняются. Пострадавшие были экстренно доставлены в больницы: двое — в ЦГБ Избербаша, остальные — в Карабудахкентскую ЦРБ.
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Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что поздним вечером 24 марта в Махачкале произошла загадочная перестрелка. Очевидцы массового конфликта сразу же обратились в полицию, однако известно, что один раненый пропал до приезда скорой помощи, кто-то увез участника конфликта на неизвестном авто.
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