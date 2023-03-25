Очевидцы вооруженного конфликта в Махачкале вызвали полицию Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Поздним вечером 24 марта 2023 года в Махачкале произошла перестрелка. Очевидцы массового конфликта сразу же обратились в полицию.

- Около 22 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Дзержинского в районе медакадемии случилась перестрелка между группой молодых людей. На место ЧП выехали шесть нарядов полиции, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления МВД по Дагестану.

Полицейские выяснили, что стрельба велась из травматического оружия. Пострадал как минимум один человек, личность которого и степень тяжести полученных им повреждений еще предстоит установить - дело в том, что раненый пропал еще до приезда скорой помощи. Его кто-то увез на неустановленном авто. Нападавшие также скрылись.

Конфликт произошел в районе медицинской академии. Фото: Google Карты

- Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, полиция устанавливает личности тех, кто участвовал в инциденте, - добавили в УМВД по РД.

Причину перестрелки в Махачкале еще предстоит выяснить. Свидетели говорят, что «молодежь что-то не поделила между собой».

Ранее сайт KP.RU писал о другой истории со стрельбой, произошедшей в Дагестане. Две соседки поругались из-за мужчины. Когда словесные аргументы закончились, одна из женщин достала травмат.

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