Разнимал драчунов: родители заступились за учителя из Дагестана, бившего детей по лицу

Мужчина уволился, а следователи организовали проверку. Фото: скриншот видео

В Дагестане разгорелся очередной скандал. На этот раз поводом для выяснения отношений стал непедагогичный поступок одного из учителей физической культуры в Ахтынской средней образовательной школе № 2.

Местные жители активно обсуждают ролик, который неделю назад появился в социальных сетях. На видеокадрах можно увидеть, как два школьника дерутся в спортивном зале во время урока физ-ры. В конфликт вступает учитель, он пытается разнять ссорящихся детей, но разводит их не по разным углам, а начинает раздавать подзатыльники.

Одного ученика он бьет по голове, другой пятится к стенке, но педагог догоняет его, ударяет по лицу и громко ругается. Все произошедшее снимают на камеру мобильного телефона две школьницы.

Резонансное видео попало в поле зрения следователей. В понедельник, 12 декабря 2022, СУ СКР по Республике Дагестан объявил о начале доследственной проверки.

- По предварительным данным, 43-летний учитель физической культуры, в неустановленное время, находясь в спортивном зале школы, нанес несколько ударов рукой двум несовершеннолетним ученикам школы, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Организована проверка по обстоятельствам произошедшего в общеобразовательном учреждении. Фото: СУ СКР по республике Дагестан.

Неожиданно некоторые родители приняли сторону учителя. В социальных сетях в комментариях под роликом начались горячие споры. Кто-то из местных жителей признался, что в школьные годы их с одноклассниками тоже били, но тогда никто не жаловался.

- Дети, наверное, дрались, а он не мог их разогнать, пришлось силу применить, - предположил другой дагестанец.

С ним согласился один из комментаторов. Отец сына-школьника заступился за учителя и выложил видео, где спрашивает ребенка: «Что будет если тебя учитель побьет?». Мальчик спокойно отвечает, что принял бы наказание:

- Ты меня еще раз побьешь и отведешь в школу. И я буду извиняться перед учителем.

- Поэтому нужно вести себя так, чтобы учитель тебя не побил, - со смехом ответил отец.

Другие родители, дети которых учатся в этой школе, наоборот, забили тревогу.

- Я лично не хочу, чтобы этот «учитель» преподавал уроки моим детям. Просим соответствующие органы взяться за дело и уволить этого человека, - поделился своим мнением одним из подписчиков.

В минобрнауке РД уже сообщили, что учителю физкультуры Ахтынской школе №2 вынесен выговор за то, что он ударил двух учащихся. Педагог уволен по собственному желанию.

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