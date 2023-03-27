В Дагестане ликвидировали хозяина дома с флагом ИГИЛ*: есть погибший среди мирных жителей

Полицейские искали в доме ликвидированного оружие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане в ходе полицейской операции завязалась перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Утром 27 марта полицейские выехали в село Джигия Кайтагского района, чтобы проверить оперативную информации. Сотрудникам стало известно, что 29-летний местный житель хранит у себя огнестрельное оружие.

Оперативное фото: МВД Дагестана

Правда, хозяин дома воспринял визит полицейских как угрозу и открыл огонь. Он ранил 30-летнего жителя соседнего села, который скончался на месте. Завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был ликвидирован. В ходе обыска полицейские нашли огнестрельное оружие, о котором сообщалось в оперативной информации, и запрещенную атрибутику, а именно – флаг запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*, который висел над диваном. Кроме того, сотрудники изъяли огромный нож, который похож на охотничий.

Оперативное фото: МВД Дагестана

Оперативное фото: МВД Дагестана

– Начато расследование. Ведется сбор материалов для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения, – пишет пресс-служба МВД Дагестана.

*запрещенная в России международная террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала жителя Ставрополья за сбор данных о воинских частях для спецслужб Украины

Возбуждено уголовное дело о госизмене [подробности]