ФСБ задержала жителя Ставрополья за сбор данных о воинских частях для спецслужб Украины

Ставрополец работал на спецслужбу Украины с марта 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае задержали мужчину, которого заподозрили в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает информационный центр ФСБ России.

С марта 2022 года житель Шпаковского округа вел переписку с представителем службы безопасности Украины. Через какое-то время мужчина добровольно согласился им помогать. Ставрополец по заданию куратора собирал и передавал фотоматериалы о расположении железных дорог и воинских частей в крае.

По данным ФСБ России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", которая предполагает до 20 лет лишения свободы.

Это не первый на Кавказе местный житель, которого уличили в связях с украинскими спецслужами. В январе 2023 года на границе с Грузией в Северной Осетии задержали 28-летнего шпиона, который работал на украинские спецслужбы. Он так же собирал данные о местонахождении военной техники вооруженных сил России. В то же время правоохранительные органы взяли еще одного завербованного мужчину – он готовил теракт в отношении полицейских в одном из регионов СКФО.

В феврале силовики проводили масштабную операцию по задержанию боевиков, готовивших теракт на железнодорожной станции. Злоумышленников зажали в хуторе Петровском (Советский округ Ставрополья) и предлагали им сдаться, но они оказали вооруженное сопротивление. По итогу все четверо были уничтожены. Как отмечал НАК, ликвидированные "были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования".

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