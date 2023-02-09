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Происшествия9 февраля 2023 9:05

Минировали станцию: стал известен заказчик теракта на Ставрополье

На Ставрополье уничтожили четырех вооруженных украинских террористов
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Мирные жители и правоохранители не пострадали

Мирные жители и правоохранители не пострадали

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Национальный антитеррористический комитет раскрыл подробности операции, из-за которой вечером 8 февраля 2023 года в хуторе Петровском (Советский округ Ставрополья) вводили режим КТО.

Особый правовой режим установили из-за угрозы, исходившей от бандитов. Согласно информации НАК, на месте нашли автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых террористы привели в действие там же.

Перед операцией людей, живших недалеко от бандитов, эвакуировали. Силовики перекрыли все подходы к дому и предлагали террористам сдаться, но те открыли огонь. В ходе боестолкновения всех четырех бандитов уничтожили. Никто из мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Фото с места: НАК

Фото с места: НАК

Фото с места: НАК

Фото с места: НАК

– По имеющимся данным, бандиты были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования, – сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что бандиты хотели устроить теракт на железнодорожной станции. Работа на месте происшествия продолжается. Органы безопасности проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

ЧППроисшествия: ЧП