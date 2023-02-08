Режим КТО введен в целях пресечения и раскрытия террористического акта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории хутора Петровский Советского округа Ставропольского края 8 февраля 2023 года с 20:00 был введен режим контртеррористической операции региональным Управлением ФСБ России.

Почему в Ставропольском крае введен режим КТО - причина

Режим КТО на Ставрополье был необходим для пресечения и раскрытия планируемого террористического акта.

- Принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО, - сообщили в пресс-службе УФСБ по СК.

Когда отменят режим КТО на хуторе Петровском

Подробности этой операции представители спецслужб не раскрывают. Поэтому до какого числа будет действовать режим КТО, пока нельзя сказать. Вообще, он может длиться от пары часов до нескольких лет. Например, в Чечне режим КТО действовал почти 10 лет - с сентября 1999 года до апреля 2009.

Что такое режим КТО - контртеррористической операции

Режим КТО - это особый правовой режим в Российской Федерации. Его вводят для предотвращения или раскрытия теракта, а также для минимизации ущерба от него. Условия введения, отмены и правила поведения во время режима КТО прописаны в законе «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.

Какие ограничения для населения во время режима КТО в Ставропольском крае 8.02.2023

В соответствии с законом «О противодействии терроризму» на территории, где действует режим КТО, допускается следующее:

- проверка документов, досмотры на въезде и выезде;

- усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и прочих важных объектов;

- ограничение движения на дорогах;

- свободный доступ в помещения лиц, осуществляющих спецоперацию;

- перемещение людей в безопасное место или временное переселение;

- контроль за обменом информацией вплоть до отключения связи;

- использование транспорта организаций и граждан для транспортировки раненых или преследования преступников;

- ограничения в торговле лекарствами, алкоголем, оружием и различными опасными веществами;

- приостановка деятельности частных охранных предприятий;

- остановка опасного производства;

- введение карантина.

Ранее сайт KP.RU сообщал о предотвращении теракта на железной дороге в Свердловской области. Были задержаны трое россиян, задание которым могла дать украинская сторона.

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