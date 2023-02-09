Злоумышленники, готовившие теракт на железнодорожной станции на Ставрополье, уничтожены

Потерь среди мирного населения и правоохранителей нет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, которые планировали теракт на железнодорожной станции. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Вечером 8 февраля региональное УФСБ предупредило, что в хуторе Петровском (Советский городской округ Ставрополья) вводится режим контртеррористической операции. Решение обосновали тем, что в населенном пункте в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили злоумышленников, планирующих теракт.

Хутор Петровский находится в Советском округе Ставропольского края. Фото: Яндекс.Карты

Бандитов заблокировали в доме. Местное население, жившее рядом, эвакуировали. В ходе операции силовики предложили злоумышленникам сложить оружие и сдаться властям, но те ответили огнем. В столкновении правоохранители нейтрализовали вооруженных бандитов.

– Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, – сообщает пресс-служба НАК.

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