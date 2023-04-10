«Беременность как с книжки»: новорожденный младенец погиб при загадочных обстоятельствах и потерял все органы после вскрытия на Ставрополье

Историей занимаются следователи Фото: Артем КИЛЬКИН

Новорожденный сын Натальи Миллер из Ставрополя по неизвестной причине погиб на третий день после рождения. После похорон родители провели эксгумацию и выяснили, что в младенце не осталось ни одного органа – тело набили тряпками. Ситуация вызывает много вопросов, и на них никто не может ответить. Наталья сомневается, что похоронила своего сына.

Миллер – семья средней руки. Наталья работает ведущим экономистом, глава семьи Иосиф ездит в командировки: оба трудятся на благо дочери. 31 декабря 2021 года, под Новый год, семья узнала о пополнении. Через несколько месяцев стало ясно, что это будет продолжатель фамилии. Наталья отмечает, что ребенок был долгожданным и, судя по обследованиям, здоровым.

– Беременность проходила отлично. Никаких отклонений не было. Наоборот, он даже на неделю-две опережал в развитии. Все обследования не показывали патологий. Перед родами кардиограмма ребенка была идеальной, десять из десяти. Мне говорили, что моя беременность как с книжки, – рассказала «Комсомолке» Наталья.

Наталья Миллер была уверена, что ее ребенок в безопасности, но ситуация пошла не по плану. Фото: предоставлено «КП» героем публикации

27 июля 2022 года она впервые почувствовала, что роды приближаются. Женщина несколько раз ездила в больницу, но ее разворачивали домой «нагуливать схватки». 11 августа Наталья пришла на прием. Утром роженицу осмотрели и сразу же без личных вещей отправили в родильный зал. Уже после полудня Наталья родила Давыда Миллер – 4,2-килограммового богатыря полметра ростом. Однако физические данные малыша мама узнала не сразу – новорожденного срочно перевели в реанимацию.

– Мне сказали, что перевели для наблюдения. Все время говорили, что состояние ребенка удовлетворительное, УЗИ не показывали отклонений. Меня несколько раз впускали туда, и он реагировал на меня. Вечером 12 августа он открывал глаза, шевелился, я с ним общалась. На следующее утро, в шесть часов, меня не впустили. Сказали, пересменка. А уже через час позвонили и попросили прийти к заведующей. Она мне сказала: «Ваш ребенок погиб. Мы не знаем, как так вышло. Простите».

Результаты УЗИ, сделанное незадолго до родов. Фото: предоставлено «КП» героем публикации

Через несколько дней ребенка похоронили. Наталья была настолько подавлена, что не могла идти в больницу за документами погибшего – помогла бабушка Татьяна Миллер. Свой поход в роддом она вспоминает с горечью:

– Мы вынесли свидетельства и хотели уходить. Но я попросила протокол вскрытия. Мне грубо ответили, но все же отвели наверх. Медики долго носились повсюду, и когда все-таки отдали документы, я даже не обратила внимания на содержание, сами понимаете, в каком я была состоянии. В машине я уже пригляделась: когда я читала это, я была в шоке. Я много раз прокручивала эту ситуацию в голове.

Большая часть данных там была перепутана: роженицу по бумагам оставили без прописки, мужа и работы и вписали ей неверный номер полиса. Несостыковки объясняли техническими ошибками. А вот в протоколе вскрытия не было ни лечения, ни группы крови, ни диагноза и причины смерти. И пробелы не восполнили даже спустя восемь месяцев. Как отмечает Татьяна Миллер, о ее внуке там ничего не было написано.

– У меня дома всего две бумажки о нем: свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Даже бирки нет. Поэтому мы решили провести эксгумацию – у нас закралось подозрение, что это вообще не наш ребенок, – признается Наталья.

Повторное вскрытие показало, что в теле младенца нет ни одного органа, а вместо них тряпки. Из протокола известно, что патологоанатомы брали только частички органов. Наталья уверяет, что не давала согласия на изъятие внутренностей. Куда все пропало – остается загадкой. Но из-за этого независимые эксперты не могут узнать, почему Давыд погиб. А результаты ДНК-экспертизы полны двояких формулировков.

– Миллер Наталья, вероятно, является биологической матерью лица мужского генетического пола, предположительно Миллер Давыда, – следует из выводов генетического теста.

Результаты ДНК-теста. Фото: предоставлено «КП» героем публикации

Наталья пыталась получить ответы на волнующие вопросы мирным путем. Но в личных беседах медики шокировали мать неожиданным заявлениями.

– За день до того, как Наталью положили в роддом, я еще раз просмотрела ее медицинскую карту. Там все было идеально. Но в личных беседах медики нам говорили, что ребенок был нездоровым. Говорили, что была внутриутробная инфекция, но при этом акушеры говорили, что воды были чистыми. Говорили про тромбы и кровотечения, но при повторном вскрытии на теле никаких кровотечений не было. Называли много разных причин. Но как такое возможно, если ребенок набрал 4,2 килограмм. Обследования это не показывали. Если была бы хотя бы какая-то патология, мы узнали бы это по УЗИ и принимали бы меры, готовились бы.

В морге и вовсе отказались что-либо говорить, ссылаясь на медицинскую тайну. При единственном разговоре с патологоанатомами, по словам Натальи, они говорили общими фразами, описывали процесс по учебнику и не могли точно сказать, кто что делал с телом мальчика.

Миллер обратились в правоохранительные органы. В сентябре 2022 года СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

– Следственными органами Следственного комитета России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности младенцу. В настоящее в судебно-экспертный центр Следственного комитета России назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения комплекса следственных действий по уголовному делу будет принято законное и обоснованное решение, – прокомментировали «КП-Ставрополь» в пресс-службе ведомства.

Пока неизвестно, кто фигурирует в деле. Наталья надеется, что на ее вопросы наконец-то ответят, чтобы знать правду, какой бы горькой она ни была.

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