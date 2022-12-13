«Вот это богатырь!»: в Кизляре жена мобилизованного родила первенца весом 4,4 кг

В родильном доме роженицу встречали заботливые родственники и близкие. Фото: администрация города Кизляр.
В администрации города Кизляр рассказали, что супруга одного из мобилизованных, подарила ему настоящего «богатыря»! Как? Она родила его сама, а имя малышу выбрал боец. Накануне женщину вместе с сыном выписали из роддома, к ней на выписку собралась вся родня.
Маленький коридор больницы заполнили самые дорогие и близкие счастливой роженицы. С появлением нового члена семьи новоиспеченную мамочку решили поздравить необычно: штаб по поддержке семей мобилизованных пригласил в больницу Тарумовского района на выписку аниматора в костюме огромного розового зайца.
К малышу Али приехала вся его родня. Фото: администрация города Кизляр.
По поручению мэра всем родственникам помогли добраться до роддома и принять участие в торжественной церемонии выписки малыша, который родился крепышом - весом в 4 килограмма и 400 грамм.
Женщина призналась, что имя для первенца выбрал ее супруг, которого призвали в первый день объявления частичной мобилизации.
- Мой муж очень мужественный человек и сегодня защищает нашу страну, борясь с нацистами на Украине. Я очень горжусь им и рада, что у нас родился сын, который, уверена, вырастет таким же патриотом и настоящим, сильным человеком как свой отец - мастер спорта, тренер по тхеквондо, - поделилась своими мыслями счастливая дагестанка.
Женщина рассказала, что после рождения сына сразу же позвонила мужу и поздравила с появлением первенца, а позже отправила и фотографии новорожденного.
- Если сын был бы здесь, то поехал бы с нами. Мы благодарны руководству города за внимание к нам, помощь в организации поездки в район, - прокомментировала рождение внука, мама мобилизованного бойца.
Имя для сына выбрал его родной отец, которого призвали в первый день объявления частичной мобилизации. Фото: администрация города Кизляр.
Большой праздник в честь рождения малыша, его многочисленное семейство собирается отметить после возвращения отца Али с передовой СВО.
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