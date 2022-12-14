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Происшествия14 декабря 2022 8:52

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в одной из высоток в Махачкале

Огонь охватил 60 метров квартиры на 4 этаже
Алина МАКСИМОВА
Пожар произошел в квартире на 4 этаже. Фото: стоп-кадр видео.

Пожар произошел в квартире на 4 этаже. Фото: стоп-кадр видео.

В одном из многоквартирных домов Махачкалы утром 14 декабря произошла трагедия – в огне погиб трехлетний ребенок.

Пожар начался около 10 утра в доме 17б на улице Заморской. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров в одной из квартир на четвертом этаже дома. На место ЧП незамедлительно прибыли три пожарных расчета и спасатели.

Им удалось быстро локализовать полыхающее пламя. К 11 утра пожар был полностью ликвидирован. К сожалению, не обошлось без жертв. По данным республиканского управления МЧС, при пожаре погиб трехлетний ребенок.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. Причины возгорания пока не установлены. Назначен ряд экспертиз.

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ЧППроисшествия: ЧП