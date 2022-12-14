Трехлетний ребенок погиб при пожаре в одной из высоток в Махачкале

Пожар произошел в квартире на 4 этаже. Фото: стоп-кадр видео.

В одном из многоквартирных домов Махачкалы утром 14 декабря произошла трагедия – в огне погиб трехлетний ребенок.

Пожар начался около 10 утра в доме 17б на улице Заморской. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров в одной из квартир на четвертом этаже дома. На место ЧП незамедлительно прибыли три пожарных расчета и спасатели.

Им удалось быстро локализовать полыхающее пламя. К 11 утра пожар был полностью ликвидирован. К сожалению, не обошлось без жертв. По данным республиканского управления МЧС, при пожаре погиб трехлетний ребенок.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. Причины возгорания пока не установлены. Назначен ряд экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье один человек погиб при пожаре в частном доме

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров (подробнее).