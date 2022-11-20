На Ставрополье один человек погиб при пожаре в частном доме

В Георгиевском округе Ставрополья в станице Лысогорской загорелся частный дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, а также есть погибший, о его личности информации нет.

— Всего в ликвидации было задействовано от РСЧС: 19 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 12 человек, три единицы техники, – пишет ведомство. Пожар потушен, о его причине неизвестно. На месте работают специалисты.

В других домах Ставрополья трое мужчин организовывали наркопритоны. Правоохранители «накрыли» лавочки, где люди принимали и изготавливали наркотики. Среди посетителей оказались даже несовершеннолетние – одной девушке было всего 17 лет. В отношении организаторов возбудили уголовные дела.