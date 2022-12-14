В православный храм Нью-Йорка доставили икону со Ставрополья

Это уже не первая икона, изготовленная ставропольскими иконописцами для православных американского мегаполиса. Фото: https://t.me/glava_predgorya

В Знаменский Синодальный собор в Нью-Йорке отправили икону свято блаженной Матроны Московской. Образ создали в иконописной мастерской Георгиевского женского монастыря Пятигорской епархии, расположенный на горе Дубровка в Предгорном округе.

- Это уже не первая икона, изготовленная нашими иконописцами для православных американского мегаполиса. Уже прибыли в Нью-Йорк иконы Богородицы «Смоленская» и «Неопалимая Купина», - сообщил в своем телеграм-канале глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бондаренко.

Сотрудничество началось в 2019 году, когда группа паломников Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) во главе с архиепископом Монреальским и Канадским Гавриилом (Чемодаковым) из США, Канады, Австралии посетили Пятигорскую епархию.

- И даже события сегодняшних дней не мешают этой дружбе. И это не может не радовать. Русской и православной культуре и вне России безусловно быть, - подчеркнул глава Предгорного округа Ставрополья.