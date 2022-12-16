В Ставрополе бойцовская собака напала на девушку и разорвала ее питомца

Агрессивный пес кидается на прохожих. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ставрополе хозяева крупной собаки бойцовской породы, предположительно кане-корсо, выгуливают пса без поводка и намордника. Агрессивная собака нападает на людей с мелкими питомцами. За двое суток жертвами бойцовского пса стали две мелких собаки – корги и шпиц. Первого спасти не удалось, за жизнь второго борются ветеринары. Также пострадала 19-летняя девушка, хозяйка шпица.

Инцидент произошел около семи вечера 15 декабря на перекресте улиц Короткова и Льва Толстого. По словам пострадавшей, она выгуливала на поводке своего питомца. На встречу им шла пара – мужчина и женщина лет 50. Они выгуливали огромного пса черного цвета без намордника и поводка.

- Когда большая собака подошла ближе, я быстро взяла своего шпица на руки, - рассказала «КП» пострадавшая. – Бойцовский пес встал на задние лапы, схватил меня за руку, резким рывком вырвал у меня собаку и стал ее буквально рвать зубами.

По словам жительницы краевого центра, хозяин агрессивной собаки попытался оттянуть ее, но сразу не смог.

- Только с третьей попытки ему удалось оттащить свою собаку, - говорит девушка. – Мой пес сильно кричал и истекал кровью.

Забрав свою собаку, мужчина и женщина спешно удалились в сторону Короткова. За ними побежал очевидец, но догнать не смог.

Сейчас шпиц находится в тяжелом состоянии. Фото: архив героя публикации.

Попавшему в ветклинику шпицу диагностировали перелом шести ребер, выпадение глаза, рваные раны, разрыв мышц грудины и эмфизему легких. Сейчас собака находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, но оптимистичных прогнозов не делают.

Скрин выписки из ветклиники.

К слову, это уже второй случай нападения кане-корсо на собак мелких пород в этом районе города. По словам ветеринаров, подобный случай произошел днем ранее, 14 декабря, и тоже у улицы Короткова. Тогда агрессивный пес напал на корги. К сожалению, спасти собаку не удалось.

Пострадавшая девушка, хозяйка истерзанного шпица, обратилась с заявлением в отдел полиции №1 УМВД России по городу Ставрополю.

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