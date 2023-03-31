Забота о здоровье глаз: важные советы дал врач-офтальмолог с 20-летним стажем работы

Всего в клинике трудятся 12 высококвалифицированных специалистов из крупнейших городов России. Фото: factmed.ru

Проблемы со зрением серьезно ухудшают качество жизни - создают трудности в коммуникации, сказываются на работоспособности и настроении. Но при этом с визитом к офтальмологу люди часто тянут до последнего. Некоторые предпочитают ориентироваться на советы из интернета - покапаю чем-нибудь глаза и все пройдет, кого-то тормозит боязнь хирургического вмешательства, а кто-то просто знает, что незначительные на первый взгляд вещи могут сигнализировать о серьезных сложностях.

О том, как своевременно диагностировать и исправить патологии зрения, читателям «КП» в ходе прямой линии объяснил заведующий хирургическим отделением глазной клиники «ФАКТ», врач-офтальмолог, хирург, врач высшей категории с 20-летним стажем работы Владимир Александрович Ткачев.

Владимир Александрович Ткачев. Фото: factmed.ru

Универсальный совет, который эксперт дал всем, кто заботится о здоровьем своих глаз - не реже раза в год проходить осмотр и записываться на прием к специалисту при малейшем дискомфорте.

- Например, мушки в глазах - это один из предвестников отслойка сетчатки, основное осложнение которой - полная потеря зрения, - пояснил Владимир Ткачев. - Другие проблемы, на которые жаловались читатели - слезоточивость, особенно на солнце, закисание, зуд, расфокусировка как во время долгой работы за компьютером, так и во время отдыха. К сожалению, во всех этих случаях без проведения диагностического обследования мы никак не сможем помочь, так как причины дискомфорта могут быть разные.

Одной из самых популярных тем во время прямой линии стала лазерная коррекция зрения. Она интересовала как тех, кто провел операцию давно, и кто только готовится к ней. Люди приводили конкретные параметры своего зрения и спрашивали, допустима ли коррекция в этом случае. Также озвучивались опасения - не потребуется ли повторная операция, если с момента первой прошло много лет; не будет ли больно; не понадобятся ли серьезные ограничения в постоперационный период?

- Лазерная коррекция зрения - это быстрая, безболезненная и абсолютно безопасная процедура. Она подходит пациентам с близорукостью, астигматизмом и дальнозоркостью, делается один раз под местной анестезией, ограничений на физические нагрузки не будет, а полученный результат сохранится на всю жизнь. Благодаря современному оборудованию, у тех пациентов, которым раньше отказывали в проведении коррекции, появился шанс ее сделать. Во время комплекса диагностических мероприятий выполняется наглядное моделирование зрения после лазерной коррекции. И дальше вместе с рефракционным хирургом вы сможете принять решение, делать процедуру или нет, - пояснил эксперт клиники «ФАКТ» в Пятигорске.

В августе 2022 года клиника «ФАКТ» в Пятигорске отметила свой первый день рождения. Фото: factmed.ru

Обращались за советом к Владимиру Ткачеву и родители юных пациентов. С ними сложность состоит в том, что маленькие дети, да и подростки, не всегда понимают и могут объяснить, что происходит у них со зрением. Чаще всего проблема обнаруживается, когда школьники не могут корректно считать задание с доски, за какой бы партой они не сидели.

- Важнейшим преимуществом глазной клиники «ФАКТ» в Пятигорске является наличие детского отделения, специалисты которого не только помогут выявить патологии на ранних стадиях, но и подберут комплекс эффективных процедур для улучшения и восстановления зрения, а также проведут оперативное вмешательство с 0 месяцев при косоглазии, врожденной катаракте и глаукоме, новообразованиях век, конъюктивах и других заболеваниях, - уточнил Владимир Александрович.

Подробные ответы эксперта на другие поступившие вопросы (в частности, о мифах по поводу ношения контактных линз) читайте в разделе «Пресс-центр».

СПРАВКА

Клиника «ФАКТ» открылась в Пятигорске в 2021 году. В медучреждении трудятся 12 высококвалифицированных специалистов из крупнейших городов России, за свою практику выполнивших десятки тысяч успешных операций.

Основными направлениями работы клиники «ФАКТ» являются консервативная и хирургическая помощь при глаукоме, хирургия катаракты, лазерная коррекция зрения, хирургическое исправление пресбиопии, помощь при заболеваниях роговицы и стекловидного тела, дистрофических заболеваниях, сосудистые заболевания сетчатки и другие.

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Глазная клиника «ФАКТ» в Пятигорске

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