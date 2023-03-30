«Зачем Барсика бьешь?»: Хасбика могут «отменить» из-за скандального видео

Рассерженные фанаты обвиняют Хасбика в издевательствах над котом Барсиком. Фото: соц.сети Хасбуллы Магомедова.

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, попал в громкий скандал. И все из-за видео с его кошкой, которое внезапно «завирусилось» в социальных сетях. На видеоролике блогер сначала играет с питомцем, но затем хватает его за уши, а потом и вовсе шлепает по голове.

Теперь рассерженные подписчики Хасбика грозятся его «отменить» и призывают админов социальных сетей заблокировать аккаунты дагестанца за жестокое обращение с котом.

Из-за ограниченной возможности комментировать видео (оно было выложено на другой платформе), основная волна хейта пришлась на последнюю фотографию блогера в социальных сетях. Сейчас запись насчитывает почти 7 000 тысяч гневных комментариев, многие из них - от иностранных пользователей.

Аудитория блогера яростно осуждает его: «После того, как увидел видео, где он бьет кота, отписка!», «Ты не заслуживаешь никакого внимания. Нет уважения к таким людям!», «Как можно издеваться над беззащитным животным», «Позор! Не мужской поступок».

А некоторые подписчики даже просят отдать им Барсика.

- Я готова забрать вашего кота (кошку). Сколько вам нужно за это денег? Очевидно, что вы не любите животное, - пишут рассерженные пользователи Интернета.

Тем же вечером блогер записал видео, в котором объяснил фанатам, почему обидел своего кота. По словам дагестанца, он просто отругал питомца. И не видит никаких оснований, чтобы так «кидаться» на него за ошибку.

- Если я кошку не люблю, то я дома не держал бы его. Мой самый любимый животный — это кошка, - попытался оправдаться Хасбик перед своими подписчиками. А затем выложил видео, где попросил прощение и у своего питомца. - Знаешь почему я тогда ухо потянул? Потому что ты не слушался. На улице фигню схавал, из-за этого, - объяснился с Барсиком Хасбулла Магомедов.

Дагестанец не раз признавался, что очень любит своего кота Барсика. Фото: социальные сети Хасбуллы Магомедова.

Ранее в своих многочисленных интервью блогер признавался, что очень любит Барсика. Он неоднократно выкладывал небольшие ролики с котом, который тогда еще был котенком.

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