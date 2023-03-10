Марк Уолберг попросил Хасбика ударить его на турнире UFC. Фото: социальные сети актера Марка Уолберга

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отказался бить голливудского актера Марка Уолберга (сыграл главную роль в фильмах «Стрелок», «Третий лишний», «Кровью и потом»).

Что случилось между Хасбиком и Марком Уолбергом на турнире UFC

Со звездой Хасбик встретился на шоу президента UFC Дэйна Уайта «Power Slept».

Фото: hasbula.official

Несколько дней назад российский блогер улетел в США, где у него заключен контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По правилам нового шоу, Хасбулла «раздал» пощечины приглашенным гостям, среди которых именитые бойцы и знаменитости.

Хасбик с президентом UFC. Фото: социальные сети Хасбуллы Магомедова.

Когда на сцену вышел голливудский актер Марк Уолберг, известный еще по фильмам «Трансформеры» и «Ограбление по-итальянски», весь зал пришел в дикий восторг. Уолберг попросил Хасбика шлепнуть и его по щеке. Хасбулла отказался это сделать.

Рост Марка Уолберга

- Нет, я хочу быть твоим другом. Не из-за денег или славы, а просто хочу дружить, - аргументировал свое решение маленький боец. Его рост, кстати, составляет 93 см, а рост Марка Уолберга - 173 см.

Почему Хасбик не стал бить Марка Уолберга

В своем личном блоге голливудский актер написал: «Мой новый лучший друг не захотел меня бить. Он захотел просто меня обнять».

Хасбик. Фото: личная страница блогера

Короткое видео с шоу «завирусилось» не только за рубежом, но и в России. В Дагестане ролик вызвал неоднозначные эмоции у земляков Хасбика.

Хасбулла Магомедов стал одним из самых популярных блогеров благодаря одному видео и двум фразам

Одни не разделили всеобщего восторга от случившегося.

- Они что с него кайфуют? - недоумевают в чатах.

Хасбик с Хабибом Нурмагомедовым

Другие искренне порадовались.

- Человек с кошмарным недугом нашел свое призвание, выбился в люди, порадуйтесь за него. А Дагестану и так есть, чем похвалиться миру! В России нет к Хасбулле такого отношения. Не ценим мы нашего Хасбика, - ответили в комментариях другие.

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