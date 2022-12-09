Дерись как Хасбик: в популярную в мире видеоигру попал дагестанский блогер

В конце сентября дагестанский блогер подписал официальный контракт с промоушеном UFC. Фото: социальные сети Хасбуллы Магомедова

Фанаты Хасбика могут возрадоваться. Теперь дагестанский блогер Хасбулла Магомедов официально появился в спортивном симуляторе UFC от Electronic Arts.

Теперь игроки по всему миру могут выбрать экипировку Hasbulla Vanity Collection и превратить своего бойца в популярного маленького человека-мема из Дагестана.

Фото: ea.com

- Легенда прибыла. Заявите о себе на самой большой спортивной арене в образе знаменитости социальных сетей Хасбуллы Магомедова, – сообщается в описании косметического набора.

За 5,99 долларов у геймеров появится уникальная возможность переодеть своего персонажа в знаменитого дагестанского юношу. Также разработчики добавили специализированные шорты, перчатки, футболку и кофту героя. Однако стоит оговориться, что это только атрибуты и образ. Сам Хасбик не выступает в качестве самостоятельного персонажа.

Появление дагестанца в популярной игре стало возможным, после того как сентябре Хасбулла Магомедов подписал контракт на пять лет с промоушеном. Хасбик официально объявлял об этом в своих соцсетях, поблагодарив за данное решение Дэйну Уайта и Хабиба Нурмагомедова.

- Слухи по поводу UFC — это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Спасибо UFC и Дэйне Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо брату Хабибу за то, что открыл нам всем путь, - прокомментировал решение Хасбик.

Финансовая сторона сделки до сих пор не разглашается, но знающие люди называют сумму «достаточно внушительной».

Хасбик стал популярным после завирусившегося в медиапространстве ролика, в котором он говорит: «Клубника - бомба, честно говоря». Со временем простой парень из Дагестана стал настоящей звездой не только в российском медиапространстве, но и на Западе. У него есть англоязычные фан-сайты, за его жизнью следят иностранцы, его очень любят в Аргентине.

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