«Админ, фигню не неси»: Хасбика взбесил рейтинг Forbes с его именем

Дагестанский блогер Хасбик опроверг информацию Forbes о заработанных им деньгах. Фото: социальные сети Хасбуллы Магомедова

Хасбик пришел в ярость от появившейся в СМИ информации о его доходах. Новость настолько возмутила дагестанца, что он даже пригрозил судебным иском изданию Forbes.

Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, больше известный как «Хасбик», опроверг информацию о том, что заработал около 2,2 миллионов долларов (примерно 165 млн рублей в соответствии с нынешним курсом).

- Я могу аккуратно заявление на вас написать, потому что вы тут показываете неправильную информацию для людей, - написал Хасбулла в комментариях под опубликованной в социальных сетях новостью.

Также Хасбик призвал пользователей сети Интернет не верить журналистам, так как озвученные цифры вводят людей в заблуждение.

Информация, которая появилась в СМИ, возмутила Хасбика. Фото: скриншот из социальных сетей.

- Админ, фигню не неси, да, по-братски, - обратился блогер к авторитетному финансовому изданию.

Напомним, ранее журнал Forbes сообщил, за последние три года 20-летний парень заработал 2,2 миллиона долларов. По подсчетам экспертов, большую часть из названной суммы, Хасбику принесли видеоролики на YouTube, среди них «клубника - бомба, честно говоря», и видеозаписи с участием Хасбуллы, которые начал публиковать чеченский блогер Асхаб Тамаев.

Фото: tamaaev

После того, как Тамаев анонсировал бой между Хасбуллой Магомедовым и таджикским певцом Абдурозиком, который, предположительно, болен такой же загадочной генетической болезнью, как и Хасбик, популярность дагестанского блогера начала стремительно расти. Пресс-конференция «маленьких бойцов» собрала 18 млн просмотров на YouTube.

Хасбулла Магомедов стал одним из самых популярных блогеров благодаря одному видео и двум фразам

Также часть заработанной суммы он мог накопить благодаря партнерскому контракту с UFC, который Хасбик заключил в октябре 2022 года.

В конце сентября дагестанский блогер подписал официальный контракт с промоушеном UFC. Фото: социальные сети Хасбуллы Магомедова

Условия соглашения до сих пор неизвестны, но в конце прошлого года дагестанский блогер официально появился в спортивном симуляторе UFC от Electronic Arts. Миллионы игроков по всему миру получили возможность выбрать экипировку Hasbulla Vanity Collection и превратить своего бойца в популярного человека-мема из Дагестана.

Экипировка Хасбика появилась в спортивном симуляторе UFC от Electronic Arts. Фото: ea.com

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