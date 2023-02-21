Хасбик

Forbes признал блогера Хасбуллу Магомедова, более известного в сети как Хасбик, долларовым миллионером. За три года, по сведениям издания, 20-летний парень заработал не менее 2,2 млн долларов. И это самые скромные расценки. К примеру, только на шоу в Буэнос-Айресе дагестанец выручил более 300 тысяч долларов. По данным аргентинской прессы, обычный билет на Хасбика стоил три тысячи пессо, или 157 долларов, а VIP-проходка – почти тысячу баксов.

Хасбик с Хабибом Нурмагомедовым

Сколько зарабатывает Хасбик

Кроме того, журналисты учитывали последние новости о связи Хасбика с UFC. Сам блогер подтвердил слухи, что он подписал партнерский контракт с бойцовским промоушеном. Но условия соглашения никто не разглашает. Эксперты же уверены, что для главы организации Даны Уайта это стратегический ход, направленный на сближение с богатыми странами Ближнего Востока, где горячо любят Хасбика.

Фото: hasbula.official

Другим источником заработка Хасбуллы Магомедова называют NFT, созданные командой блогера в конце 2021 года. Причем уже на старте они заработали не менее 2 млн долларов – это стало понятно из сведений на верифицированном блогером аккаунте Crypto Hasbulla. 840 пользователям было продано почти 1,7 тысячи работ на 590 единиц криптовалюты Ethereum (это больше $2 миллионов, или около 165 миллионов рублей).

Работы с Хасбиком выставлены на специальной площадке по продаже NFT-токенов

Хасбик - миллионер

Хасбулла Магомедов стал популярным после видеоролика, ставшего мемом из-за одной фразы "клубника – бомба, честно говоря". Пользователям сети понравился образ взрослого парня, который выглядит как ребенок. Но у этой известности есть обратная сторона: низкий рост – следствие редкого генетического заболевания. Сам же дагестанец не отчаивается и пытается получать от жизни все.

Хасбулла Магомедов стал одним из самых популярных блогеров благодаря одному видео и двум фразам

Хасбик не стал однодневным приколом благодаря трэш-току к своему бою с 18-летним таджикистанским певцом Абдурозиком. Несмотря на то что поединок так и не состоялся, оба участника устроили настоящее шоу. К слову, на выступлениях, устроенных блогером Асхабом Тамаевым, Хасбик заработал более 35 тысяч долларов.

Фото: tamaaev

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