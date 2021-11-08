Президент UFC Дэйна Уайт хочет купить бой блогеров с внешностью 5-летних детей за $1,5 млн

Хасбулла Магомедов с кумиром Хабибом Нурмагомедовым. Фото: hasbula.official

Президент крупнейшей в мире организации ММА Дэйна Уайт готов заплатить 1,5 млн долларов за проведение боя блогеров с внешностью 5-летних детей. Речь про 19-летнего Хасбика из Дагестана, автора вирусной фразы «клубника - бомба, честно говоря». И 18-летнего таджикистанского певца Абдурозика. Из-за редкого неизученного заболевания оба ростом не выше одного метра и весят в сумме 35 килограммов.

Фото: tamaaev

В качестве потенциальных бойцов их распиарил Асхаб Тамаев из Чечни, которого в свое время прозвали в интернете «Халком» из-за большой шеи и бицепсов. Сегодня он представляет себя как промоутера и автора проекта «Хасбик vs Абдурозик». Вот уже много месяцев Тамаев обещает провести этот бой своей 5-миллионной аудитории в Instagram и 2,4 млн в YouTube.

Фото: tamaaev

18 мая 2021 года Асхаб даже собирал пресс-конференцию в традициях UFC, анонсируя необычный поединок. Видео с ней посмотрели больше 20 млн человек. Для сравнения: за два года пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора посмотрели 7 млн пользователей.

Так о популярных блогерах с внешностью маленьких детей узнал Дэйна Уайт. И 30 октября 2021 года Хасбик и Абдурозик прибыли на «Бойцовский остров» посмотреть турнир UFC как VIP-гости, где затмили всех профессиональных бойцов.

Фото: hasbula.official

Теперь же Асхаб Тамаев рассказывает, что только ему президент крупнейшей в мире организации ММА готов заплатить больше 107 млн рублей за разрешение транслировать долгожданный бой. Головокружительные гонорары получат и бойцы.

- Дэйна Уайт и Брюс Баффер (вот уже 23 года объявляет поединки Абсолютного бойцовского чемпионата - прим. Ред.) заинтересованы провести противостояние Хасбика и Абдурозика на своей платформе, где будут платные трансляции, - рассказывает Тамаев. - Но продавать я не буду. Для меня важно довести до конца то, что я начал. Хотя во время раскрутки этого события политики и спортсмены были против. Мне писали: «Зачем ты издеваешься над инвалидами?». А сейчас эти ребята в центре внимания на мировом уровне. И зарабатывают больше, чем все профессиональные бойцы России.

И хотя Асхаб, как видим, вроде бы отказался от сделки, окончательного ответа президенту UFC еще не дал и просит подписчиков помочь с выбором.

Напомним, в конце мая 2021 года за продвижение боя между блогерами с внешность детей на Тамаева обрушились с критикой. Депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал негодяями организаторов такого поединка и потребовал для них наказания. Политик заметил, что во всем этом прослеживается средневековая традиция эксплуатации необычных людей «для какого-то насмехательства над ними». А Рамзан Кадыров в шуточной форме отчитал земляка за отказ платить Хасбулле 20 млн рублей за участие в бое.

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