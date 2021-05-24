Круче Хабиба с Конором: бой блогеров с внешностью 5-летних детей собрал 10 млн просмотров

Фото: hasbulla.magomedov и abdu_rozik

«Чеченский Халк» собрал рекордные 10 млн просмотров в Youtube, стравив блогеров с внешностью 5-летних детей. Несколько месяцев 19-летний Асхаб Тамаев подогревал интерес к бою по правилам ММА между Хасбуллой Магомедовым - известен под псевдонимом Хасбик, и таджикистанским певцом Абдурозиком.

Хасбулла живет в Дагестане и прославился в сети, сняв видео с клубникой. Это ему принадлежит вирусная фраза: «Клубника - бомба, честно говоря».

Абдурозик пел на рынке Пенджикента и популярность обрел, став протеже известного исполнителя Барона Набиева в Душанбе. Оба блогера на вид маленькие дети: ростом не выше одного метра и весят в сумме 35 килограммов. При этом Хасбулле 18 лет, а Абдурозик на год его младше.

«Чеченский Халк» устроил в своих аккаунтах настоящее шоу с их участием, «хайпанув» на интересе к «маленьким людям» с юмором и поведением взрослых парней. Асхаб долго держал интригу о дате их поединка, завлекая подписчиков. И перед боем провел пресс-конференцию по типу UFC с «битвой взглядов».

Все делалось как можно скандальнее: блогеры обязательно обменивались колкими замечаниями в адрес друг друга и рвались раньше времени избить противника. В сети происходящее восприняли неоднозначно. Фанаты Асхаба первыми заметили, что это уже слишком. Затем высказались известные спортсмены и политики.

Депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал организаторов боя негодяями и потребовал для них наказания. Он заметил, что во всем этом прослеживается средневековая традиция эксплуатации необычных людей «для какого-то насмехательства над ними».

Тем не менее ролик с «пресс-конференцией» Хасбика и Абдурозика от 18 мая 2021 года набрал 10 млн просмотров и продолжает собирать лайки и комментарии с бешенной скоростью. Для сравнения: за два года пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора посмотрели 7 млн пользователей.

Что интересно, «самый ожидаемый бой» между Хасбиком и Абдурозиком уже состоялся. Их «промоушен» в лице Тамаева обещает выложить ролик, когда подписчиков на его канале станет еще больше. Асхаб гордо заявляет, что организованное им противостояние «ждет вся Россия, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и другие страны СНГ». А вся эта скандальная история делает маленьких блогеров богаче.

Напомним, что сам Асхаб Тамаев стал звездой еще школьником, раскачав шею и бицепс до впечатляющих размеров. За это он и получил прозвище «Чеченский халк».

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