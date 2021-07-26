Кадыров подарил Mercedes блогеру-карлику и заступился за него перед «Чеченским Халком»

Фото: hasbulla.magomedov

Рамзан Кадыров отчитал «Чеченского халка», отказавшегося платить блогеру-карлику Хасбику 20 млн рублей за бой по правилам ММА. В Грозном глава республики лично встретился с Хасбуллой и позвонил со своего телефона Асхабу Тамаеву:

- Ты что себе позволяешь? - спросил Кадыров. - Почему обижаешь нашего брата?

- Я не обижаю его, Рамзан Ахматович, - ответил Тамаев.

Хасбулла Магомедов из Дагестана и в 19-лет выглядит как 5-летний ребенок. Он прославился в сети благодаря вирусному ролику «Клубника - бомба, честно говоря».

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19-летний блогер Асхаб Тамаев, получивший известность как «Чеченский Халк», несколько месяцев назад предложил Хасбику побороться с другим блогером-карликом из Таджикистана, 18-летним Абдурозиком.

Фото: hasbulla.magomedov и abdu_rozik

За участие в поединке Хасбик попросил у Тамаева 1 млн рублей. Асхаб согласился и стал активно анонсировать предстоящее шоу у себя на YouTube-канале и в Instagram. Стравив блогеров с внешностью детей, «Чеченский Халк» собрал рекордные на сегодня 14 млн просмотров у себя в Youtube. Причем активно смотрят ролик не с боем, который так и не состоялся, а только пресс-конференцию по типу UFC с «битвой взглядов».

По словам Тамаева, он предложил Хасбулле гонорар за две минуты боя в мягких перчатках в размере 7 млн рублей. Хотя считает, что это слишком много. Показывая башню из пятитысячных купюр, Асхаб замечает: «Она больше, чем Хасбулла».

Фото: YouTube-канал Асхаба Тамаева

- Изначально ценник Хасбуллы на ролики был 20 тысяч рублей. В последнее время я ему платил уже 500 тысяч. Сейчас за бой Хасбулла хочет 20 млн рублей. В России нет, по-моему, бойца ММА, который получал бы такой гонорар. Я предлагаю Хасбулле больше 5 млн рублей. Если бы бой хотел я, такой гонорар я бы не предлагал. Он огромный. Но я обещал зрителям этот бой провести, - рассказал «Чеченский Халк» у себя на YouTube-канале.

И добавил, что Хасбик на его звонки и сообщения не отвечает. Маленький блогер у себя никак не комментирует происходящее. Только рассказал и показал, что встретился с Рамзаном Кадыровым и уехал от него на подаренной иномарке Mercedes. «+1 в гараж gle5.3», - указал Хасбулла в подписи к фотографии с Кадыровым, опубликованной в сторис. А в следующей спросил у подписчиков, где можно покрыть машину антигравийной пленкой.

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