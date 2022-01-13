Шотландская газета приняла известного 19-летнего блогера Хасбика за малыша, впервые увидевшего снег

Фото: соцсети и hasbula.official

Прославившегося на весь мир 19-летнего блогера из Дагестана с внешностью ребенка напечатали в шотландской газете с подписью «Семилетний Хасбулла, который никогда не видел снег до прошлой недели». В социальных сетях эта история довела пользователей до слез от смеха.

Забавный случай веселит пользователей интернета Фото: СОЦСЕТИ

Особенно веселятся поклонники Хасбика из России, где блогера многие запросто узнают даже в пуховике в поле. Это ведь ему принадлежит вирусная фраза 2020 года «Клубника - бомба, честно говоря». А в 2021 году на всю страну прогремел скандал из-за организации «Чеченским халком» боя с его участием, который комментировали знаменитые спортсмены и даже политики.

Фото: hasbula.official

Смеются из-за снимка Хасбуллы в газете и в США, где Хасбика не так давно встречал лично президент крупнейшей в мире организации ММА Дэйна Уайт и предлагал 1,5 млн долларов за бой с 18-летним таджикистанским певцом Абдурозиком. Он тоже выглядит как 5-летний ребенок из-за редкого генетического заболевания.

Фото: hasbula.official

- Умираю от смеха! Кто-то прислал фото Хасбуллы, - пишут в сети.

Фото: hasbula.official

Фото, опубликованное в иностранной газете из-за чьего-то розыгрыша, у себя на страничке в Instagram сам Хасбик разместил 4 дня назад.

Фото: hasbula.official

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