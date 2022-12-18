«Думала, что насильники»: девушка дала отпор оперативникам, перепутавшим ее с преступницей

В Пятигорске оперативники перепутали местную жительницу с разыскиваемой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычное задержание произошло в Пятигорске. Там сотрудники полиции перепутали данные ориентировки и попытались схватить случайную девушку. Но пятигорчанка предположила, что ее хотят поймать и изнасиловать, поэтому стала отбиваться.

Неприятный случай произошел еще рано утром в Пятигорске. Пострадавшая вышла из дома 13 декабря, но ей навстречу поднимались шли два оперативника. Один из полицейский применил грубую силу и схватил молодую девушку за одежду, испугавшись она побежала на первый этаж, неизвестные догнали ее. Мужчины сначала прижали потерпевшую к стене, потом повалили на пол и поставили колено ей на грудь. Удалось заковать в наручники лишь одну руку.

Испуганная девушка все это время звала на помощь, активно сопротивлялась и всячески умоляла полицейских ничего не делать, ведь дома у нее остался ребенок. На что оперативники предложили задержанной пройти к ней в квартиру и вновь попытались надеть на нее наручники, потребовав немедленно успокоиться и неожиданно назвав ее другим именем. Тут девушка и сообщила им, что она не Наталья, и даже показала документы, - сообщается в публикации телеграм-канала Baza.

Позже выяснилось, что сотрудники полиции искали вовсе не задержанную, а ее соседку. Пострадавшая рассказала мужчинам, что отбивалась от них, потому что думала, что они - насильники. Девушку отпустили, а медики в больнице диагностировали растяжение связок и сотрясение мозга.

Теперь полицейским грозит уголовное дело по статье превышение полномочий. Как уточняет телеграм-канал, полицейским самим потребовалась помощь, они приехали в травмпункт с жалобами на ушибы. При этом рассказали врачам, что во время задержания девушки, на них напал неизвестный мужчина. Корреспонденту «КП-Северный Кавказ» ответили в официальном ведомстве, что инцидент произошел с сотрудниками полиции, которые приехали в Пятигорск из соседнего региона.

- Да, это случилось у нас в Пятигорске, однако подробности случившегося следует уточнять у наших коллег из Краснодарского края, - прокомментировали происшествие в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В соседнем регионе уже ответили, что по факту грубого задержания полицейскими невиновной девушки проводится проверка.

- По данному факту проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение, согласно действующему законодательству, — пояснили сотрудники пресс-службы.

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