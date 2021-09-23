В Пятигорске майор полиции похитил наркотики во время экспертизы

Правоохранитель задержан, следователи собирают необходимые доказательства. Фото: соцсети

Против старшего эксперта базового межрайонного отдела специальных экспертиз и исследований на КМВ ЭКЦ ГУ МВД России по Ставрополью майора полиции Дмитрия Родионова возбудили уголовное дело.

Полицейский, находясь на своем рабочем месте в Пятигорске, во время экспертизы по исследованию наркотиков, похитил запрещенные вещества. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Дмитрия Родионова дослужился до майора. Фото: соцсети

Силовики провели обыск в гараже полицейского, где обнаружили 11,76 г. наркотиков, включая героин и мефедрон. После этого Дмитрия Родионова задержали.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Хищение наркотических средств».

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье полицейскому за хранение наркотиков дали условный срок. Так, правоохранитель покупал у наркоторговца по просьбе своего знакомого марихуану в крупном размере. То есть от 6 граммов до 100. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком еще в 2 года.

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