Только посмотрите на это чудо! В России в середине декабря зацвели одуванчики и выползли божьи коровки

Божьи коровки решили выйти из зимней спячки в середине декабря Фото: Анна ЕГОРОВА

Пока Москва била рекорды по количеству снега и высоте сугробов, юг России тоже решил удивить, но аномальным теплом - так, в Ставрополе, где буквально на днях еще лежал снег, 18 декабря 2022 года зацвели одуванчики и выползли божьи коровки.

Небольшими цветочками был усеян весь газон Фото: Анна ЕГОРОВА

Синоптики в воскресенье зафиксировали самую высокую температуру воздуха в этом месяце - плюс 15,2. До рекорда не хватило больше градуса - самое жаркое 18 декабря пришлось на 1982 год. Тогда температура поднялась до отметки 16,4 градуса. Кстати, абсолютный максимум декабря за всю историю метеонаблюдений был в 2010 году 5 декабря. В этот день жители Ставрополя с удивлением смотрели на цифру 21,9 градуса на термометрах.

Но и плюс 15 природе хватило, чтобы пробудиться. В юго-западном районе Ставрополя сотрудница «КП-Северный Кавказ» заметила газон, усеянный пробивающимися через старую листву одуванчиками.

В теплых регионах одуванчики могут цвести до осени, но не почти до Нового года же! Фото: Анна ЕГОРОВА

В центральной России они отцветают к маю-июню, на юге могут радовать глаз до осени. Но не за две ж недели до Нового года!

Когда корреспондент присела на корточки, чтобы сфотографировать цветы, она заметила еще одно совсем не зимнее явления - греющихся на солнышке божьих коровок.

Зря божьи коровки вышли из спячки - уже 19 декабря ударят морозы Фото: Анна ЕГОРОВА

Правда, уже завтра они пожалеют, что решили вышли из зимней спячки. В Ставропольском Гидрометцентре рассказали, что новая рабочая неделя в регионе начнется с мокрого снега и морозов до минус 10.

КСТАТИ

Хоть цветение растений вне графика - нередкое для южных регионов явление, но от этого каждый раз не менее удивительное.

8 сентября 2010 года. В Нальчике зацвели каштаны (как правило, это происходит в конце апреля - начале мая). Что любопытно - ими в столице КБР засажена почти вся улица Циолковского, а цветы появились на самом дохленьком, с бурыми засохшими листьями деревце.

18 сентября 2012 года. В Пятигорске на оставшихся от обрезания ветках сирени, которые почти все лето выглядели как сухие и безжизненные, вдруг появились зеленые отростки. А вскоре, как весной, зацвели буйным цветом кисти сирени.

4 декабря 2012 года. На Северном Кавказе вылезли ромашки, зацвела сирень, айва и клубника, а в некоторых районах приготовились собирать второй урожай винограда.

7 декабря 2022 года. В Краснодаре, несмотря на ночные морозы, распустилась сирень.