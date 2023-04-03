Об этом сообщает оперштаб
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Малгобекском районе Ингушетии 3 апреля 2023 года ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб. Подробности происходящего пока неизвестны.
– Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20 часов по Москве понедельника контртеррористической операции на территории Малгобекского района, – сказано в сообщении.
По информации СМИ, режим КТО связан с нападением на полицейских. Группа злоумышленников открыла стрельбу по правоохранителям, а позже скрылась, поиски причастных продолжаются. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Правовой режим в районе предполагает ряд ограничений, в том числе – проверку документов, а также отбуксировку и использовании транспортных средств. Кроме того, силовики временно отселяют местных жителях, дома которых находятся в зоне КТО. Они находятся в безопасности, пока не будет возможности вернуться.
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