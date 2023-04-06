Сотрудники ФСБ, МВД И Росгвардии окружили боевиков в одном из домов на кошаре. Идет бой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь с 5 на 6 апреля силовики вышли на след разыскиваемых в Ингушетии боевиков, напавших на пост ДПС. Спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал бандитов в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района. Сейчас в районе действует режим КТО.

К настоящему времени известно, что трое полицейских погибли: смертельные ранения получили участковый и двое прикомандированных сотрудников. По последним данным еще 11 полицейских ранены, восемь из них госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу.

Список пострадавших:

- Серегин В.В. (огнестрельное ранение нижних конечностей);

- Ежов А.С. (огнестрельное ранение руки);

- Гришин С.А. (касательное ранение головы);

- Гришанов М.В. (осколочное ранение левой голени);

- Захаров А.М. (ранение в ногу);

- Амелин С.Л. (осколочное ранение голени);

- Ваделов А.И. (осколочное ранение подколенной области);

- Картоев Р.С. (ранение в палец).

По некоторым данным, внутри заблокированного дома находятся 4 преступника. Перестрелка с террористами продолжается всю ночь. Жители ближайших домов эвакуированы.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Напомним, 28 марта 2023 года эти же преступники напали на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в селе Кантышево, тогда пострадали два сотрудника. Следующее нападение было совершено 3 апреля. Двух из разыскиваемых боевиков нашли мертвыми.

5 апреля в Малгобекском районе Ингушетии силовиками обнаружено тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС «Волга-4». Террорист был найден в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района в заброшенном доме. Следствие считает, что боевик подорвался, его тело тяжело опознать, но внешне он схож с разыскиваемым Мовсаром Коттоевым. На месте ЧП также нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

Еще 29 марта нашли тело 25-летнего Рамазана Эльдиева. Его обнаружила жительница ингушского города Карабулак. Тело лежало на сложенных в несколько рядов деревянных брусьях во дворе дома в частном секторе. Сверху его покрывал флаг с символикой ИГИЛ*.

Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети

ИГИЛ* — международная террористическая организация, запрещенная в России.

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