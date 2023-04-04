Прятались у фермера: боевики снова сбежали после второго нападения на полицейских в Ингушетии

В Ингушетии в Малгобекском районе продолжает действовать режим КТО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 3 апреля в Ингушетии снова обстреляли полицейских. Ранило участкового. Перестрелка произошла в одном из районов Малгобека, когда полицейские обходили кошары в поисках бандитов, напавших на пост ДПС «Волга-14» 27 марта.

Хозяин одной из ферм спокойно впустил сотрудников в дом, но когда его попросили открыть запертую дверь, занервничал и заявил, что не может этого сделать. Когда же стало понятно, что показать комнату все равно придется, он вывел беглецов, а те открыли огонь.

Как рассказал источник «КП-Северный Кавказ», несколько дней 70-летний фермер прятал разыскиваемых преступников у себя, потому что один из бандитов — его племянник. Мужчина задержан.

Режим КТО, введенный накануне вечером, еще не снят. Передвижным группам и постам дано указание работать в полной экипировке. Предварительно, банда из пяти вооруженных человек передвигается на машинах ВАЗ-2107 бордового и синего цвета без регистрационных номеров.

В розыск объявлены уроженцы села Кантышево и Малгобека — Микаил Мошхоев, Амир Боков, Амирхан Гуражев, Адам Оздоев и Мовсар Коттоев. Их подозревают в планировании терактов на территории республики.

Три молодых человека объявленных в розыск. Фото: Телеграм-канал «Розыск Ингушетия»

Напомним, что один из разыскиваемых 29 марта был найден мертвым в Карабулаке при странных обстоятельствах. Тело Рамазана Эльдиева обнаружила местная жительница. Он лежал на сложенных в несколько рядов деревянных брусьях во дворе дома в частном секторе. Сверху его покрывал флаг с символикой ИГИЛ*.

Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети

По некоторым данным, мужчина скончался от огнестрельного ранения, полученного при нападении на пост, но также есть версия о том, что бандиты могли сами добить соучастника.

*ИГИЛ — запрещенная в России международная террористическая группировка. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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