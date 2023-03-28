Преступники скрылись, их местонахождение пока что неизвестно Фото: Михаил ФРОЛОВ

На границе Северной Осетии – Алании и Ингушетии неизвестные обстреляли пограничный пост ДПС. По данным ведомств, два правоохранителя были госпитализированы с травмами разной тяжести. Преступников пока что не нашли.

— Около полуночи неизвестными,предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост «Волга-14», расположенный возле села Кантышево Назрановского района Ингушетии, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Ингушетия.

Известно, что один из сотрудников был ранен в ногу. О ранении второго полицейского подробностей нет. Врачи оценивают состояние правоохранителей как средней степени тяжести – угрозы жизни нет. Оба находятся в сознании.

Кто устроил стрельбу на границе Ингушетии и Осетии

Злоумышленников трое. Они скрылись в лесу неподалеку у села Майское. Правоохранительные органы объявили план «Перехват», чтобы быстро поймать преступников. Однако на данный момент их местонахождение остается неизвестным.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), – сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Северная Осетия – Алания.

Стрелявших в сотрудников полиции ищут и пытаются задержать, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Предварительно, преступники передвигаются на серебристом «ВАЗ-21099».

На личный контроль расследование уголовного дела взял глава СКР Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе проведения всех следственных действий по данному преступлению. Об этом сообщили в официальных соцсетях следственного комитета.

— Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СКР по Республике Северная Осетия-Алания Устову В.Х. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – написали в социальных сетях следкома России.

В МВД Ингушетии дали ориентировку на предполагаемых злоумышленников: разыскиваются Микаил Мошхоев 1998 года рождения, его односельчанин Рамазан Эльдиев, 1998 года рождения, и уроженец города Малгобек, Амир Боков 2001 года рождения.

Видео нападения на пост ДПС в Ингушетии 28 марта 2023

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