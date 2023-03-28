После обстрела поста полиции в Северной Осетии возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия – Алания

В республике Северная Осетия – Алания возбудили уголовное дело после обстрела поста полиции на трассе «Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское». Количество пострадавших правоохранителей увеличилось до двух. Их госпитализировали с травмами разной тяжести.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), – сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия – Алания.

На данный момент устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Злоумышленников ищут, чтобы задержать. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что, предварительно, напавшие на пост в Кантышево перемещаются на серебристом «ВАЗ-21099». Преступников было трое и сейчас они скрылись в лесу неподалеку у села Майское.

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