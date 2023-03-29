Об обнаружении тела полиции рассказала местная жительница.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Найдено тело одного из напавших на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии.
Мертвого 25-летнего Рамазана Эльдиева, объявленного в розыск, обнаружила жительница ингушского города Карабулак. Тело лежало на сложенных в несколько рядов деревянных брусьях во дворе дома в частном секторе. Сверху его покрывал флаг с символикой ИГИЛ*.
Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети
Напомним, что около полуночи 27 марта неизвестные расстреляли пост «Волга-14» на пересечении дорог «Назрань — Кантышево» и «Малгобек — Майское». Бандиты скрылись незамеченными и ушли в сторону села Майское Пригородного района Северной Осетии.
Полицейскими был открыт ответный огонь. В перестрелке пострадали два сотрудника. Их поместили на лечение в Республиканскую клиническую больницу в Назрани. Состояние оценивают как средней степени тяжести — угрозы жизни нет.
СУ СКР по республике Северная Осетия завел уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глва СКР России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования преступления и взял расследование дела под свой контроль.
Три молодых человека объявленных в розыск. Фото: Телеграм-канал «Розыск Ингушетия»
ИГИЛ* — международная террористическая организация, запрещенная в России.
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