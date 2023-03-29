Семья объявила о вознаграждении: за несколько часов до нападения на полицейских пропали трое парней в Ингушетии

Родня трех молодых парней в Ингушетии объявила их в розыск. Фото: Евгения ГУСЕВА

За несколько часов до нападения на пограничный пост между Ингушетией и Северной Осетией семьи заявили о пропаже трех молодых людей.

Обращение родственников без вести пропавших жителей Ингушетии. Фото: скриншот видео/социальные сети.

Обращение их родственников появилось в социальных сетях. Отцы и дяди записали трехминутное видео с заявлением, что их дети — Микаил Мошхоев, Рамазан Эльдиев и Амир Боков, 26 марта покинули дома и ушли в неизвестном направлении.

Через несколько дней, около полуночи 27 марта, на границе Северной Осетии и Ингушетии неизвестные обстреляли пограничный пост ДПС «Волга-14», а затем скрылись на серебристом «ВАЗ-21099». Был объявлен план «Перехват», и заведено уголовное дело. За информацию о нападавших гарантируют анонимность и вознаграждение.

Три молодых человека объявленных в розыск. Фото: Телеграм-канал «Розыск Ингушетия»

Уже 29 марта одного из предполагаемых нападавших нашли мертвым. Тело 25-летнего Рамазана Эльдиева, объявленного в розыск, увидела жительница ингушского города Карабулак уже без признаков жизни на улице. По имеющейся информации, на его теле обнаружили два огнестрельных ранения — в живот и ногу.

Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети

Тело лежало на сложенных в несколько рядов деревянных брусьях во дворе дома в частном секторе. Сверху его покрывал флаг с символикой ИГИЛ*.

ИГИЛ* — международная террористическая организация, запрещенная в России. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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