Явку с повинной написал один из подозреваемых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии по подозрению в подготовке теракта задержаны все трое пропавших студентов Астраханского медицинского университета. Третий подозреваемый - Рамазан Ганадалоев днем 26 марта написал явку с повинной. В полицию он пришел с адвокатом и отцом Умарбеком Ганадалоевым - известным российским хирургом. Отец Рамазана записал видео у ворот городского отдела полиции в Малгобеке. В кадре - разыскиваемый силовиками студент 4 курса АГМУ и его адвокат.

- Вот мой сын. В полном добром здравии. Вот адвокат Мустафа. Вот мы заходим в РОВД с повинной, - говорит на видео Гандалоев-старший.

Ранее были задержаны еще двое студентов-медиков: Арсен Гаммадов и Малик Гандалоев. Вычислить предполагаемых боевиков ИГИЛ* смогла сельская продавщица. Малик неоднократно заходил в магазин в селении Алхасты Сунженского района Дагестана и покупал один и тот же набор товаров. Продавец узнала в молодом покупателе парня с видео, которого вот уже несколько недель разыскивали родственники и сотрудники правоохранительных органов, и сообщила в полицию. В тот же день оперативникам удалось задержать Малика и Арсена. Рамазана продолжили разыскивать.

Рамазан Гандалоев явился в полицию. Фото: стоп-кадр видео.

Напомним, трое студентов-медиков пропали в конце февраля 2023 года. 27 февраля они уехали из Астрахани в Назрань. В своей комнате они оставили записку экстремистского содержания. В последний раз парни были замечены у села Троицкого. 2 марта Арсен Гаммадов позвонил отцу и попросил его не искать. Малик и Рамазан Гандалоевы с близкими не связывались. Их объявили в розыск по подозрению в подготовке к теракту.

К поискам подключились родственники. Сначала к землякам обратилась мать братьев Гандалоевых. Позже видеообращение записали братья Умарбека Ганадалоева. Старшие тейпа пообещали 1 млн рублей за информацию об их местонахождении.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

Кстати, продавец, вычислившая разыскиваемых, отказалась от вознаграждения, заявив, что просто исполнила свой гражданский долг.

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