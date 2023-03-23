От награды отказалась жительница Ингушетии. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ингушетии продавец сельского магазина отказалась от вознаграждения, обещанного семьей Гандалоевых за информацию о пропавших студентах-медиках Астраханской медакадемии. Ранее братья отца Малика и Рамазана пообещали выплатить 1 млн рублей тому, кто предоставит достоверные сведения о местонахождении парней.

Продавец из Алхасты Сунженского района смогла снять на видео одного из братьев и сообщила об этом в полицию. В тот же день Малика Ганадалоева и Арсена Гаммадова задержали по подозрению в подготовке к теракту. По предварительным данным, Рамазан все еще числится в розыске.

Напомним, трое студентов-медиков пропали в конце февраля 2023 года. Они выехали из комнаты студенческого общежития, оставив записку экстремистского содержания. 27 февраля они сели в маршрутный автобус «Астрахань – Назрань», сошли у Троицкого и исчезли. 2 марта Арсен позвонил отцу и попросил его не искать. Малик и Рамазан с родными не связывались.

Молодых людей объявили в розыск. К поискам подключилась родня. Мать Ганадалоевых записала видеообращение с просьбой помочь найти ее сыновей. Позже к землякам обратились и мужчины клана. Они пообещали щедро наградить любого, кто поможет найти племянников.

Мужчины семьи Гандалоевых обещали вознаграждение. Фото: стоп-кадр видео.

22 марта об их предположительном местонахождении в правоохранительные органы сообщила сельская продавщица. Выяснилось, что в магазин периодически наведывался один из братьев. Каждый раз он покупал один и тот же набор товаров. В покупателе продавец узнала Малика и позвонила в полицию.

Родственники Ганадалоевых связались с женщиной, чтобы отдать ей миллион, но она отказалась от денег, заверив, что просто выполнила свой гражданский долг.

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