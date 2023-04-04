Продали на кирпичный завод: безработный россиянин попал в рабство в Дагестане

В трудовой плен попал мужчина в поисках работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трудности в жизни 35-летнего Евгения Кузнецов из Томской области начались еще 10 лет назад. Его дом в родном селе Ювала был признан аварийным, жить в нем стало попросту опасно. Местные власти не торопились исправлять ситуацию, а средств на покупку нового жилья у мужчины не было. Впрочем, как и возможности скопить крупную сумму денег - в селе, где живет меньше тысячи человек, с работой не густо. В 2013 году Евгений уехал из дома. Скитался по стране, перебивался случайными заработками и мечтал о стабильной работе с нормальной зарплатой.

Жизнь преподнесла россиянину очередной неприятный сюрприз в ноябре прошлого года. В Москве на Ярославском вокзале к нему подошли неизвестные и предложили работу недалеко от Волгограда. Обещали пристроить пастухом. Мол, работа не сложная, доход стабильный - 10 тысяч рублей на руки в месяц. Евгений решил попробовать. Сел в машину с незнакомцами, у которых, как оказалось позже, на мужчину были совсем другие планы.

Евгений заподозрил неладное, когда автомобиль миновал Волгоград. Он спросил, почему они едут дальше. Потенциальные работодатели пояснили, что за ним не успели приехать в назначенное место, и, раз уж так вышло, его отвезут на другую работу - на кирпичный завод в солнечный Дагестан.

Уже по приезде в микрорайон Кирпичный в Каспийске мужчине объяснили, что на заводе ему придется проработать минимум год и выставили счет за дорогу. Путь от Москвы до Каспийска оценили в 25 тысяч рублей, которые Евгению предстояло отработать под строгим присмотром «старших». Новые работодатели даже составили некий трудовой договор на имя нового работника. Правда паспортные данные указали другого человека.

Евгению Кузнецову помогли неравнодушные люди. Фото: "Альтернатива".

Как говорит Евгений, за трудягами постоянно следили и грозили неприятностями. Бригадиры сразу сообщили, что тех, кто не отработает долг и попытается сбежать, вернут принудительно при содействии сотрудников правоохранительных органов. Зарплату на руки не выдавали. Продукты привозили прям на работу, устанавливая собственные расценки на товары, поэтому за 4 месяца рабского труда мужчина так и не смог отработать долг. На начало марта он оставался должен еще 7 тысяч рублей.

В одну из ночей Евгению все же удалось сбежать. На попутных машинах он добрался до Ставрополья. Из Минеральных Вод стал двигаться в сторону Ростова-на-Дону. Несколько недель ему приходилось голодать и спать где придется. На одной из заправочных станций на трассе в пригороде Аксая скитальца заметили неравнодушные люди, которые были знакомы с деятельностью общественного движения против рабства в России «Альтернатива». Люди связались с общественниками и те пришли на выручку.

- К тому времени мужчина уже пару недель жил на улице, ночевал под мостом, поэтому первым делом необходимо было привести его в порядок, что мы и сделали, - рассказывает представитель «Альтернативы». - Сейчас Евгений Евгеньевич находится в Москве в одном из наших дружественных приютов. Мы дали ему чистую одежду и еду.

В ближайшее время Евгений Кузнецов займется восстановлением документов и поиском новой работы.

- Также мужчина поделился с нами, что очень хочет восстановить отношения со своей семьей. Мы желаем ему удачи! И верим, что все обязательно получится! - отметили в общественной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпил воды - очнулся в Дагестане: россиянин попал в рабство, пытаясь заработать на лечение матери

Житель Псковской области смог сбежать через год пыток и издевательств (подробнее).

Заложник кирпичного завода и пандемии: чеченцы спасли раба в Дагестане

В поисках лучшей доли мужчина сначала попал в рабство, а после стал «заложником» (подробнее).