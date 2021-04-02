Заложник кирпичного завода и пандемии: чеченцы спасли раба в Дагестане

Оренбуржец мечтал о работе в Москве, а оказался рабом в Дагестане. Фото: "Альтенатива"

История Бориса Чемпоиждзе начиналась в Москве на площади Трех вокзалов. В столицу мужчина приехал в поисках лучшей жизни. В родном Оренбурге найти работу он не смог и решил попытать счастья в златоглавой. Поиски работы начались с застолья. Выпивал Борис Григорьевич с незнакомыми ему людьми — это последнее, что ему удалось запомнить из своей столичной жизни. Очнулся он в автобусе в Дагестане. Попытка вспомнить то, как он тут оказался успехом не увенчалась, а беглый осмотр имущества и вовсе сбил с толку — документы пропали. Худшие опасения Бориса подтвердились. Он оказался без денег и документов в незнакомом городе. Его привезли на завод в Каспийске, где заявили, что ему тут предстоит трудиться. В лучшем случае за еду. Так оренбуржец попал в рабство.

Спасли чеченцы

Работать на заводе задарма Борис Григорьевич отказался. Непокорный раб взбесил горячих дагестанцев. И неизвестно, чем бы для оренбуржца закончился этот конфликт, если бы не случайные гости из Чечни.

В тот день на завод по своим делам заехали два чеченца, которые стали свидетелями разгорающегося конфликта. Они решили вмешаться в ситуацию и вывезли мужчину с территории завода. Помогли добраться до Буйнакска и оставили. Деваться Борису Григорьевичу было некуда. Без документов и денег попасть домой он не мог. Пришлось приспосабливаться. Мужчина стал подрабатывать на частных хозяйствах, когда за еду и кров, когда за небольшую оплату. Документы восстановить быстро не получилось, а потом выехать за пределы не то что республики, даже города не представлялось возможным — грянула пандемия.

Оренбуржец оказался в 3 300 километрах от родного дома без документов

Заложник пандемии

Так из раба хозяев кирпичного завода в Каспийске Борис из Оренбурга стал заложником пандемии в Буйнакске. Когда заявили о послаблении коронавирусных ограничений, мужчине удалось добраться до дагестанской столицы - Махачкалы. На Северной вокзале дежурил патрульный, которому Борис вкратце рассказал о своих злоключениях.

В стороне постовой не остался, таких «Борисов» он повидал не мало и точно знал, как помочь бедолаге. Сотрудник правоохранительных органов сообщил о госте сотруднику «Альтернативы», движения против рабства. Координатор быстро организовал доставку Бориса в столицу, где ему предоставили временное жилье и помогли с документами.

- Мы переправили Бориса Григорьевича в Москву, а потом в Оренбург. Сейчас мужчина находится у себя дома в Оренбурге. Насколько нам известно, он снова ищет работу, - рассказали координаторы движения против рабства «Альтернатива».

Стоит отметить, что этот случай далеко не первый и, к сожалению, не последний. Истории «дагестанского» рабства практически все идентичны. Начинаются в Москве на площади Трех вокзалов с рюмочки горячительного в компании добродушных незнакомцев, а заканчиваются рабством. Трудиться за «корку хлеба» приходится если не на заводе, то у частников. Спасти таких людей может только счастливый случай в лице неравнодушных людей и сотрудников общественного движения, которые не первый год бескорыстно борются за право людей на жизнь и свободу.

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

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