Москвич Александр Скворцов поужинал с дагестанскими вербовщиками, а очнулся отравленным в Дагестане. О новом способе торговли людьми мужчина рассказал, чудом бежав с кирпичного завода, где его использовали, как бесправного раба. Подробности скандальной истории «КП - Северный Кавказ» рассказали активисты движения против рабства «Альтернатива».Все началась в классическом для жертв вербовщиков стиле. Одинокий человек, разнорабочий, пытающийся выжить в Москве. В поисках работы Александр Скворцов попал на роковую площадь трех вокзалов, откуда так часто увозят людей. К нему подошел человек и предложил побеседовать о делах.Однако дальше сюжет круто меняется. Предложив потенциальному рабу хорошие условия, вербовщик не стал убеждать его купить билеты до Махачкалы или просто поехать с ним на автобусе. Слишком уж часто в последнее время люди стали отказываться или сбегать из таких вояжей в Дагестан.Вместо этого Александра пригласили поужинать. Не ожидая подвоха, он согласился. Дальше – зияющая дыра в памяти. Очнулся отравленный разнорабочий уже на кирпичном заводе в дагестанском Каспийске.– Ошалевшему мужчине объяснили, что его купили за приличные деньги, – рассказали в «Альтернативе». – И эту некоторую сумму ему придется отработать. Обращаться в правоохранительные органы категорически не советовали. Объяснили, что «полиция не поможет, все куплено». Три месяца адского труда на одном заводе, потом еще месяц на другом. В результате, чудом, Александру удалось бежать.Отметим, что местные жители все чаще помогают беглецам. Чего не было раньше – еще десять лет назад рабов возвращали или передавали родственникам даже полицейские.– Мы от всей души благодарим человека, который проявил ответственность, встретив нашего беглеца. Он его выслушал, накормил, довез до Махачкалы и связался с нами, где уже наш куратор по Дагестану оперативно забрал его в убежище, – рассказали активисты движения.Сейчас жизни беглого раба ничего не угрожает. Он находится во временном шелтере, пока общественники ищут деньги на обратные билеты до Москвы. Сочувствующие читатели могут помочь Александру вернуться в Москву или просто поддержать движение против рабства «Альтернатива».Отметим, что в 2018 и 2019 годах по распоряжению главы Дагестана в республике были закрыты почти все кирпичные заводы. Оставшиеся предприятия пытались вывести из подполья и легализовать. Однако фактически в регионе все еще остаются предприятия, которые работают полностью игнорируя экологические нормы и эксплуатируют рабский труд.Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – обращайтесь к активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Вас купили, вы – собственность»: семейную пару продали в рабство дагестанцамРабский труд, абсолютное бесправие, насилие, бесчеловечность. Екатерина и Артем с болью и страхом вспоминают время, проведенное в неволе. Семейная пара из Самары приехала на Ставрополье в поисках работы в тяжелое время. Но выяснилось, что их пригласили, чтобы продать, как животных (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Полиция куплена, ноги переломаем»: ставрополец искал в пандемию работу, а попал в рабство к цыганам– Это не просто моральное давление и угрозы. Это издевательство над людьми. Например, когда приходило время зарплаты, циничный хозяин приходил и рассказывал нам анекдот. Как бригадир заходит к рабочим и спрашивает, нужны ли птицам деньги. Они, ясное дело, отвечают, что не нужны. На что он говорит: «Значит, мои орлы, зарплаты в этом месяце не будет», – вспоминает о месяцах рабства Максим Плотников, проведший больше полугода в плену у ставропольских цыган (подробности).ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Боялся выходить к шоссе, голодал»: иностранец рассказал историю побега из рабства в ДагестанеВ новогодние праздники иностранец пытался уехать из России, но попал в руки дагестанских вербовщиков и едва не замерз насмерть. К счастью, мужчине помог сердобольный водитель, работник магазина и волонтеры движения против рабства «Альтернатива» (подробности).