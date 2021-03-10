Попавшего в рабство пермяка спас «ангел в погонах» из Дагестана

Пермяка спас постовой на вокзале в Махачкале. Фото: Движение «Альтернатива»

Злоключения героя этой публикации Андрея Волжанина начались, когда он отправился в столицу за длинным рублем. В пермской деревне Бугры проживает меньше 150 человек и нормального заработка здесь нет. Андрей решил податься в Москву, где уж для него — мужика с руками — точно найдется достойная работа. Работа нашла пермяка сама. По приезду в мегаполис он угодил в работный дом (Место, куда привозят тех, кто рассчитывает на трудоустройство. В таких домах отбирают документы и заставляют работать бесплатно. Все жильцы находятся под бдительным контролем, осуществляется подвоз до места работы и обратно). Подробности очередной истории о рабстве в 21 веке «КП - Северный Кавказ» рассказали координаторы движения против рабства «Альтернатива».

Попав в работный дом в Москве, Андрей остался без документов и, соответственно, без денег. Работать нужно было за еду. Такой расклад закаленного суровыми деревенскими буднями пермяка не устроил, и он смог сбежать от «работодателей». Ему удалось добраться до Казанского вокзала. Там растерянный и разочарованный столичной жизнью мужчина встретил местных завсегдатаев.

- Слово за слово, разговорились с мужиками, чуть приняли на грудь, а дальше — провал... Очнулся на вокзале «Пирамида» в Махачкале, - вспоминает Андрей.

- К счастью, заметил его дежурный полицейский. Он спросил, понимает ли Андрей, где он и что с ним, после чего не позволил увести его сопровождающим «работодателям». Постовому пришлось слукавить и сообщить, что данный гражданин находится в розыске и его необходимо доставить в участок. После этого дежурный постовой позвонил нам, - сообщили в движении «Альтернатива». - Выражаем ему искреннюю благодарность!

Координатор «Альтернативы» из Дагестана отметил, что сотрудники ППС, которые дежурят в пределах автовокзала, давно сотрудничают с движением против рабства и всегда стараются помочь попавшим в беду людям. В Сети же полицейского нарекли «ангелом в погонах».

- Повезло мужику, рядом ангел-хранитель оказался, - пишут неравнодушные подписчики «Альтернативы».

Сейчас уроженец Пермского края Андрей уже в безопасности. Активисты движения сняли для него номер в гостинице, где он провел несколько дней, пока ему помогали с документами. После — ему помогли добраться до родной деревни в Пермском крае.

Стоит отметить, что в последнее время в Дагестане действительно стали чаще помогать беглецам. Руку помощи протягивают, в том числе, и местные жители. Но еще 10 — 15 лет назад беглецов не только возвращали «хозяевам», но и умудрялись перепродать.

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

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