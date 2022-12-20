«Море трупов»: озера Ставрополья стали кладбищем

Фото: СУ СКР по СК

Жители Ставрополья продолжают находить отравившихся птиц и животных. Рыбак выложил в интернет видео с озера Волчьи ворота в Новоселицком округе края.

- Вышел на лодке, чтобы показать. Куда смотрит минприроды и егеря? Это травят мышей на полях, не знаем чем. Что за страшная химия там? Очень много погибших животных находим: лис, зайцев, фазанов. Падеж колоссальный. В этом году мы радовались, что много птицы, они восстанавливаются более-менее. Популяция дикой утки... Нет, ничего не восстанавливается. Это будет сильный урон, - комментирует автор ролика.

Первые свидетельства массовой гибели диких зверей нашли еще несколько недель назад в Петровском округе Ставрополья. Селяне находили в полях и у земель сельхозназначения сотни мертвых зайцев и куропаток. Позже объявили, что насчитали еще и 800 погибших краснокнижных серых журавлей.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Минприроды Ставрополья начало проверку. Первыми результатами поделился губернатор Владимир Владимиров. Он заявил, что животных убил яд, которым травят грызунов в полях.

Следом СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». По данным прокуратуры края, факты массовой гибели животных установили в 11 округах. Кто из фермеров использовал запрещенные вещества - пока неизвестно.