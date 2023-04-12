Ничего святого: за 1,5 млн продают палас, по которому несли реликвии пророка

Паласы разложили по пути следования делегации. Фото: стоп-кадр видео.

В дагестанском сегменте социальных сетей распространяется объявление о продаже паласа, по которому пронесли реликвии Пророка Мухаммада. Автор объявления утверждает, что продает один из паласов, которыми был устлан путь следования священных реликвий в Дылыме. Расстаться с уникальной вещью, якобы обладающей благодатью, продавец готов за 1,5 миллиона рублей.

Необычное коммерческое предложение возмутило пользователей соцсетей.

- Даже слов нет, чтобы выразить эмоции, - пишут местные жители в комментариях к объявлению. – Ничего святого.

Напомним, исламские реликвии из Арабских Эмиратов в Дагестан доставили 9 апреля. Мусульмане республики с раннего утра собрались вдоль трасс, образовав живой коридор. Оказывая уважение святыням, дагестанцы расстелили ковры по пути следования колонны автомобилей, перевозящих святыни. Делегацию встречали в разных районах с воздушными шарами, флагами и лепестками роз.

Колонна проследовала через населенные пункты Кизилюртовского и Хасавюртовского района в селение Дылым Казабековского района республики, где реликвии торжественно встретили джигиты на конях и сотни мусульман.

Выставка открылась в Дылыме. Фото: Муфтият РД.

Далее святыни доставили в местную мечеть, где с 9 по 12 апреля проходит выставка священных реликвий Пророка Мухаммада и его сподвижников. А 13 апреля реликвии будут перевезены в селение Хебда Шамильского района. Завершится выставка 17 апреля.

Фото: Муфтият РД.

За это время прикоснуться к частичке Пророка смогут тысячи верующих. Как отмечают в Муфтияте РД, желающие посетить выставку выстраиваются в очереди у мечети даже ночью.

Очереди из верующих собираются даже ночью. Фото: стоп-кадр видео.

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