Коран по цене «трешки» в Махачкале: в Дагестане мужчина продает священное писание за 8 млн рублей

Миллионами рублей оценивают кавказцы многовековые Кораны, передававшиеся из поколения в поколение, написанные от руки необычными чернилами или привезенные из святых мест ислама

На сайтах объявлений жители Северного Кавказа предлагают священное писание разных религий за баснословные деньги, сопоставимые со стоимостью нескольких квартир в дагестанской столице.

Миллионами рублей оценивают кавказцы многовековые Кораны, передававшиеся из поколения в поколение, написанные от руки необычными чернилами или привезенные из святых мест ислама.

Так, житель Дагестана по имени Рамазан выставил на продажу Коран за 8 миллионов рублей. Исходя из информации, размещенной на сайтах объявлений, за эти деньги можно приблизительно приобрести три квартиры в дагестанской столице.

По словам продавца, книга очень старинная, а если точнее то 16 века. Судя по опубликованному снимку на сайте, обложка Корана сделана из дерева.

Житель Дагестана по имени Рамазан выставил на продажу Коран за 8 миллионов рублей

Другой житель Дагестана также решил испытать счастье и продать Коран. Правда, этот продавец в отличие от первого просит за книгу 4 млн рублей. По его словам, Коран рукописный, датируется концом 18 века. Его длина 35 см, а ширина - 24 см. Кстати, этот Коран отличается от 8-миллионого и тем, что иллюстрирован.

Тем временем у многих жителей Северного Кавказа возник другой вопрос: А можно ли продавать Коран?

Тем временем у многих жителей Северного Кавказа возник другой вопрос: А можно ли продавать Коран?

Выяснилось, что этим вопросом задаются многие мусульмане, так как мы обнаружили целых три сайта религиозных организаций, где представители духовенства рассуждают на эту тему. Приведем пример оттуда:

Вопрос: Могу ли я читать Коран за деньги, продать свой хатм Коран?

Ответ: Не разрешается превращать в способ заработка, Священный Коран. В хадиси шарифах сказано: «Читайте Коран, но не превращайте это в заработок.» [И.Ахмед]

«Настанут времена и Коран будет читаться не для того чтобы получить довольство Аллаха а для дуния.» [Абу Дауд]. Однако другие свяженнослужители уверены, что: «Распространение Корана – благое дело. Также нет ничего предосудительного в его продаже».

По словам продавца, книга очень старинная, а если точнее то 16 века. Судя по опубликованному снимку на сайте, обложка Корана сделана из дерева

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане ученые на помойке нашли уникальную древнюю рукопись — семь томов священного Корана.

Находку сложно переоценить, ведь оказалось, что книга была подарком персидского правителя Надир-шаха, созданным в XIII веке нашей эры.

Реликвия была передана в Дагестан в 1735 году, после заключения мира между Ираном и Россией. По договору к владениям Надир-шаха официально присоединились земли республики. Однако дипломатические вопросы нужно было урегулировать и с правителями самого Дагестана — тогда персидский шах отправил в Дербент послов с богатейшими дарами.

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