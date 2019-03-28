В Дагестане на помойке нашли древний Коран — подарок персидского шаха

В Дагестане учёные на помойке нашли уникальную древнюю рукопись — семь томов священного Корана. Находку сложно переоценить, ведь оказалось, что книга была подарком персидского правителя Надир-шаха, созданным в XIII веке нашей эры.

Реликвия была передана в Дагестан в 1735 году, после заключения мира между Ираном и Россией. По договору к владениям Надир-шаха официально присоединились земли республики. Однако дипломатические вопросы нужно было урегулировать и с правителями самого Дагестана — тогда персидский шах отправил в Дербент послов с богатейшими дарами.

— Думаете, Коран был среди этих подарков? Как бы ни так! — Рассказывает «КП - Северный Кавказ» заведующий фондом восточных рукописей института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, кандидат наук Шамиль Шихалиев. — Вместе с ними Надир-шах послал очень красивый, но очень маленький походный Коран. И когда дагестанская знать его увидела, послов просто засмеяли. «У того, кто называет себя Правителем Мира не хватило денег на бумагу?» — с иронией спросил послов правитель Дагестана. Эти слова, конечно, передали Надир-шаху.

После того, как послов засмеяли за маленький Коран, Надир-шах потребовал найти самый большой и роскошный Коран в стране. Книгу держит Шамиль Шихалиев. Фото: институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН

Персидскому правителю оставалось криво улыбнуться. Он приказал немедленно отыскать и отправить в Дагестан самый большой и роскошный Коран, который только можно было найти в его владениях. Это оказалось издание XIII века. Семь томов форматом 50 на 70 сантиметров, кожаный переплёт, роскошные орнаменты и позолота. Так рукопись стала частью культурного наследия республики.

Через несколько лет после этого Надир-шах станет самым страшным врагом дагестанцев. Несколько кровопролитных войн сотрясут будущую республику. В итоге персидский правитель будет с позором изгнан из Дагестана, а его ценнейший подарок передадут в мечеть села Кумух.

— Иронично, что примерно через 250 лет книга оказалась на помойке. При советской власти мечеть решили преобразовать в какое-то светское учреждение и древний текст вместе с другими книгами просто выбросили на улицу, в грязь. Он уцелел только благодаря прекрасному кожаному переплёту. Через некоторое время случайно проходивший мимо учёный увидел роскошные древние тома практически на помойке. Узнав, что они никому не нужны, он забрал их и отправил в архив Дагестанского научного центра РАН, — рассказал Шамиль Шихалиев.

Почитать или полюбоваться реликвией скоро можно будет в оцифрованном варианте. Фото: институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН

Но и там рукопись долгое время просто пылилась на полке. И лишь недавно, когда тексты и манускрипты из архива решили оцифровать, учёные вспомнили о древнем Коране.

— В результате взаимодействия с коллегами из Грузии, мы узнали историю этой уникальной рукописи. Все факты подтвердились, и теперь мы можем констатировать, что перед нами — уникальный экземпляр священного Корана, имеющий огромную историческую ценность, — сообщил Шамиль Шихалиев.

Однако прикоснуться к реликвии верующим вряд ли удастся — выставок Дагестанский научный центр РАН в ближайшее время не планирует, а книга после оцифровки вернётся в архив.

— Страховка таких текстов — невероятно дорогое удовольствие. Её цена напрямую зависит от ценности экспоната, а это очень большие деньги. Поэтому обнадёжить верующих пока не можем. Но скоро у нас появится сайт, на котором будет электронная копия Корана Надир-шаха. Там полюбоваться на этот прекрасный пример совершенной средневековой каллиграфии сможет любой желающий, — резюмировал учёный

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